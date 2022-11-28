信貸資料平台開始運作，壹賬通等三家信貸資料服務機構正式獲選

《經濟通通訊社２８日專訊》香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香

港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）欣然公布，「信貸資料平台」（Ｃｒｅｄｉｔ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ＣＲＰ）經已完成系統測試，今日正式開始運作。三

家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構（ＭＣＲＡ）模式」下的信貸資料服務機構，分別為

諾華誠信有限公司、中國平安（０２３１８）聯營公司金融壹賬通（０６６３８）旗下的壹賬通

金融科技有限公司及環聯信貸資料服務有限公司。



＊引入ＭＣＲＡ模式提供更安全可靠的個人信貸資料服務＊



諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯信貸資料服務已經通過深入及全面的系統測試，並已獲得

由獨立第三方顧問撰寫的考核報告，確認它們達到資訊安全、系統管理和數據管理等方面的嚴格

要求。行業公會已與各家獲選的信貸資料服務機構簽訂服務協議，其中列明了有關服務的基本框

架和標準水平。

香港銀行公會表示，通過引入ＭＣＲＡ模式，行業公會期望為市場提供更安全可靠的個人信

貸資料服務，促進公平的競爭環境，推動香港的金融科技發展，相信ＭＣＲＡ模式的啟動，將是

本港個人信貸資料服務發展的重大里程碑。」



＊以創新技術確保資料安全＊



在ＭＣＲＡ模式下，所有信貸提供者均需連接至「信貸資料平台」。該平台利用分布式分類

帳技術（ＤＬＴ）、大數據架構和應用程式介面等最新技術，讓參與的信貸提供者（如銀行及放

債人）和個人信貸資料服務機構能夠在一個通用及可靠的平台，以加密形式傳輸個人信貸資料，

加強數據保護。「信貸資料平台」的中央資料庫設於香港，獲選的信貸資料服務機構不得將個人

信貸資料轉移至香港境外儲存和處理。

現時全球多個市場均採用ＭＣＲＡ模式，本港引入ＭＣＲＡ模式不單能促進公平的競爭環境

，更可加強對個人信貸資料服務提供者的管治，以及對個人信貸資料的保護，促進信貸提供者及

個人信貸資料服務機構在一個通用及可靠的平台上交換數據，長遠提高行業效益及服務靈活性。

（ｃｌ）

