  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2022 14:06

《環球布局－塔里克》高收益債券強而有力的抗衰退韌性

　　《環球布局》投資者經常意外地發現，在臨近和走出經濟衰退之際，高收益債券表現通常遠
優於股票。在１９９０年代初、２０００年代初和２０００年代末的經濟衰退及往後時期，高收
益指數每年表現分別優於標準普爾５００指數９個百分點、１３個百分點和１３個百分點。唯一
例外的是２０２０年由新冠疫情引發的經濟衰退，當時美國政府、國會和聯儲局迅速和持續推行
了大規模的應對政策。
　
＊為何高收益債券在經濟衰退期間表現更強韌？＊
　
　　高收益指數一直非常強韌，在經濟衰退期間的跌幅通常低於標準普爾５００指數，其後回升
的速度亦較快。該指數表現強韌的原因之一，是債券持有人擁有獲支付利息和本金的合約權益。
一般而言，企業管理層需要履行支付利息和本金的責任，才能夠維持甚至提高公司股票的價值。
雖然現金流及資產或會用作支付本金，但大部分高收益債券均屬於再融資債券。因此，能否取得
資金通常成為控制因素。如果債券可以再融資，通常不會出現違約，而且其再融資渠道眾多。臨
近經濟衰退，高收益債券市場的孳息率會上升，吸引資金流入，讓管理層為債券再融資。除了債
券市場，管理層亦可以透過私募信貸、槓桿貸款、可換股債券或股票市場為高收益債券再融資。
　　另一方面，股票價格對盈利和盈利增長遠較敏感。盈利通常在經濟衰退期間顯著下滑，投資
者可能需要一段長時間，才能對衰退後的正常化盈利和盈利增長預測重拾信心。我們認為，自新
冠疫情引發經濟衰退以來，標準普爾５００指數表現異常優於高收益債券，加上高收益指數目前
的孳息率和價格水平，預計高收益債券更有機會在下次經濟衰退期間及之後表現出色。
　
＊經濟勢將陷入衰退，我們對回報及違約前景有何看法？＊
　
　　經濟衰退風險升溫，高收益債券孳息率亦隨之上升。截至第三季末，高收益指數孳息率高於
９﹒５％，達到歷史上的一個關鍵水平，平均價則低於８４美仙（票面值：１美元）。
　　在兩年或以上的較長期間，當高收益指數的初始孳息率為９﹒５％，便能締造強勁回報。孳
息率９﹒５％足以補償投資者承受的可預見和不可預見風險，預料今次的情況亦不例外。
　　指數孳息率突破９﹒５％後的首年回報尤其強勁，惟２００７年至２００９年的環球金融危
機屬明顯例外。在環球金融危機期間，信貸環境於孳息率突破９﹒５％後的首年惡化。兩年後，
高收益指數的年化回報已接近７％，即使當時孳息率在２００８年底於２２％以上的水平見頂後
仍高於９﹒５％。環球金融危機過後，高收益指數在２００９年底已回升至其高位以上水平，但
標準普爾５００指數直至２０１２年底才升穿其高位，足以說明對比股票，高收益債券別具韌性

　　２０１１年與２０１６年均曾出現最終沒有實現的經濟衰退恐慌。然而，關鍵問題並非「經
濟會否陷入衰退？」，而是「預期違約虧損有多少？」我們預料步入和走出２０２３年潛在經濟
衰退所帶來的違約虧損，將與２０１５年至２０１６年期間的違約虧損水平相近，甚至更低。預
期違約虧損將低於環球金融危機期間的一半。
　　為何我們預計違約虧損將遠低於環球金融危機的水平？信貸評級和優先償債次序是箇中兩大
原因。目前的高收益指數質素遠高於環球金融危機之前和期間。優先償債次序亦較當時有所改善
，其中有抵押債券百分比已大幅提高，而次級後償債券的百分比遠遠較低。隨著時間推移，規模
較小且槓桿比率較高的借款人已由高收益指數，轉移至槓桿貸款和私募信貸市場。
　
＊將部分股票配置轉投高收益債券以抵禦衰退＊
　
　　今年以來，我們一直嘗試解釋為何目前高收益債券的７００個基點息差，或許相當於過往周
期的９００個基點息差。其中一個原因是，通脹引發經濟衰退所帶來的高收益債券違約虧損和信
貸息差，應會低於由信貸和通脹放緩所觸發的衰退。高收益債券是利用目前已上升的資產和現金
流來償債的固定利率債務。
　　這項配置決定不關乎高收益債市見底與否。我們建議現在投資於高收益債券，並認為投資者
應在這些孳息率水平進行大部分預期配置。流動性或會中斷，導致高收益債券息差的擴闊幅度遠
超違約虧損所預期的程度，但預料只會維持數天至數周。在此環境下，我們認為投資者應該還可
增持高收益債券，但若等待流動性中斷才開始進行配置，可能會錯失良機。基於高收益債券目前
的價格水平，我們認為投資者應及早行事。目前，鑑於經濟衰退可能臨近，相信高收益債券也是
具吸引力的股票替代品。對於希望抵禦未來經濟衰退的投資者而言，我們認為該考慮將部分股票
配置轉移至高收益債券。
《富蘭克林鄧普頓亞太區聯席總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問　塔里克》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/11/2022
現有6博企全獲續牌大行齊唱好　惟濠賭股表現分歧銀娛曾插半成
人氣文章財經熱話28/11/2022
《午市前瞻》50天線支持佳惟須觀望 美團遭減持勢難破140元
人氣文章財經熱話28/11/2022
【後市走勢】如看好後市　港交所回吐宜趁低撈？
人氣文章大行報告28/11/2022
【大行炒D乜】美團虧轉盈　大行點睇？一表盡掌握！
人氣文章開市Good Morning28/11/2022
溫傑：恒指若補回16138－16829上升裂口　反彈浪或已完結
人氣文章財經熱話28/11/2022
【虛幣世界】感恩節期間狗狗幣飆升，主流加密貨幣企穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金