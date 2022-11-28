【國安立法】終院駁回律政司反對黎智英聘外籍大狀上訴申請

《經濟通通訊社２８日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英被控《港區國安法》串謀

勾結外國勢力等罪，高院早前批准英國御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ代表黎智英抗辯；但律政司

提出反對，並上訴至終審法院。終院今日下午４時頒布書面裁決，駁回律政司的上訴申請，意味

黎智英獲准聘請英國大律師抗辯。

律師會會長陳澤銘今日較早時候表示，案件尚在法律程序，不便表達立場，但會尊重法院裁

決、並對法院如何演繹法例有信心。他提到，《港區國安法》第６２條及６５條列明，國安法對

本地法律「有凌駕性」，而最終解釋權亦在於全國人大常委會。被問到若再釋法會否損害本港法

治，陳澤銘指，本港過往已經歷五次釋法，分別曾由人大常委、港府及法院提出，重申他對香港

法院有信心。

基本法委員會委員梁美芬回應指，全國人大常委會若認為事件會有深遠影響，便有權釋法，

釋法符合《憲法》規定，能體現法治精神，呼籲大家以平常心看待，不應以政治角度作出揣測。

高院原訟庭上月批准黎聘用英國御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ作代表律師，律政司就此提出

上訴，結果被上訴庭駁回，上訴庭亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度碰壁的律政司上

周五（２５日）直接向終審法院上訴委員會申請上訴許可，三名法官張舉能、李義及霍兆剛聽畢

陳詞後，押後至今日下午頒布決定，終院法官拒絕律政司上訴許可。（ｃｌ）（ｚｚ）





