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30/11/2022 17:42

《台股攻略－黃振宇》台灣解封在即，觀光類股走強

　　《台股攻略》今日（３０日）為ＭＳＣＩ季度調整生效日，台股加權指數早段跌３１點，聯
發科及台積電等電子股節節上升，加上台灣邊境將全面解封，觀光類股份同步走強，指數最終高
收１４８８０點，升１６９點，成交金額為２７１９億元（新台幣．下同），三大法人合其淨買
入１７０﹒３１億元，其中外資淨買入２０２億元。
　　ＭＳＣＩ季度調整生效，台積電為此次權重遭調降最多的個股，尾市成交量達３０７７８張
，佔其全日成交量的５４％，股價收４９０元，升０﹒６％；至於獲調升權重最多及是次新增成
分股的藥華藥，尾市成交量達１０６７６張，佔其全日成交量的８２％，股價收５３０元，升
７﹒５％。電子權值股方面，索尼最新ＶＲ裝置將採用聯發科晶片，消息帶動聯發科股價收
７３３元，升２﹒８％；鴻海收１００﹒５元，升０﹒５％；其餘的中華電、台達電及聯電均升
１﹒３％至２﹒６％。元宇宙題材再度發威，相關概念股的宏達電漲停，同集團的威盛升超過
８％。此外，由於台灣將於１２月１０日放寬邊境措施，飯店股的晶華、亞都及老爺知均漲停，
寒舍及雲品均升超過５％，遠雄來亦升近５％，夏都及富野升超過３％。遊戲股方面，橘子升
８﹒１％，辣椒升７﹒２％，歐買尬升４﹒５％，華義升近４％，昱泉、大宇資、智冠及傳奇均
升２％至３％。
　　較早前美國公布通脹數據稍為回落，市場憧憬美聯儲局主席鮑爾將放緩１２月加息幅度，加
上台股由今年低位逐步回升，中長線投資價值重現，投資者留意近來強勢的電子股，以及即將受
惠邊境放寬政策的觀光股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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