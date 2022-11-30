《保險智衛－余栢堅》你真的健康嗎？

《保險智衛》現代人越來越注重健康，無論在飲食療法或體格訓練上都精益求精，然而是否

有均衡飲食、定時運動就代表健康？健康不單指疾病之消除，體格健康以外，精神健康亦是全人

類健康的重要一環。香港是世界上其中一個工時最長的城市，加上居住空間較小，生活壓力相對

較大，香港市民可以如何得到精神健康方面的保障呢？



＊精神健康問題普遍，少數人會主動尋求支援＊



最近有保險公司就精神健康議題訪問全球超過１萬名受訪者，並於世界精神衛生日

（Ｗｏｒｌｄ Ｍｅｎｔａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｄａｙ）發布調查結果。當中接近八成香港受訪

者表示，自己或認識的親朋曾面對精神健康的困擾，反映出問題普遍，而每兩名港人就有一名視

精神健康為明年最關鍵的議題之一。

此外，大部分受訪者願意改變生活習慣並制定改善計劃，如定期做冥想╱瑜伽、充分睡眠休

息、奉行健康飲食、使用相關輔助應用程式等，以改善精神健康，不過僅有兩成人士會願意主動

尋求專業協助。假使遇到抑鬱症或焦慮症等情緒疾病，相關的治療費用可能令他們卻步。



＊新冠疫情及通脹成壓力最大來源＊



當問到香港受訪者現時最影響他們的壓力來源，疫情導致的生活調整、積蓄不足、通貨膨脹

是三大主因，值得社會注意及正視，並應給予家人及朋友更多的關懷。如發覺現在生活上已出現

重大壓力，應盡早向專業人士尋求支援，才可及早應對及處理健康問題。大家應為未知的未來提

早作出規劃，可了解更多市場上有關精神健康的保險產品，為自己及家人增添多一份保障。

保險產品一般提供身體健康方面的保障，若是精神健康問題又能否受保呢？且待下回分解。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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