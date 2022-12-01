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即市新聞

01/12/2022 09:05

《思前想後－郭思治》國美零售轉型將令營收大增，股價見回升趨勢

　　《思前想後》大市近兩周之表現頗為反覆，惟直到執筆一刻止計，暫該只屬大幅反彈後之正
常回吐而已，恒指自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，暫該已見頂於１１月１６日之
高位１８４１４點，即在短短１３個交易日內，恒指累積之升幅已達３８１７點，論幅度當已不
算小，且步伐亦頗偏促，故一旦資金之入市態度漸趨審慎，在動力減退下，技術上當會出現伺高
回吐之沽壓，大市在沽盤漸增加下，跌勢不但愈來愈明顯，恒指其後卒先跌穿１０天線（約在
１７７６４點左近），且更於２８日一度低見１６８３３點，即其時恒指已曾再跌穿２０天線（
約在１７３１３點左近）及５０天線（約在１６９４５點左近），惟幸最後能穩收於上述兩組平
均移動線之上，但到２９日，大市在買盤一面倒主導下大幅抽升至１８２０４點，即恒指不但已
漸升離５０天及２０天線，且更進一步成功重越１０天線（約在１７７６４點左近），論形態，
目標該直指１００天線（約在１８４２１點左近）。
　
＊全國門店啟動直播，與央視等頂級流量平台合作＊
　
　　國美零售（００４９３）近日大幅拉升，據悉，國美電器將在全國各地門店陸續啟動直播，
實現帶貨常態化，在自有平台真快樂Ａｐｐ（含微信的真快樂小程序）上，展開多樣化直播，截
至今年１１月，國美已累積推手超過３３萬人，集團業務轉型有三大作用，其一是新的營收會有
明顯增長，而直播間的產品會有較大折扣，從而拉升銷售額，其二是在各門店內進行直播，會有
引流效應，對門店具宣傳作用，其三是可提升與各廠商的合作，如國美與美的之美粉直播，另與
海爾之超級直播等，均可提升雙方的合作關係，從而產生雙贏效益。
　　國美零售於上半年與央視、浙江衛視等頂級流量平台，聯合知名品牌商，打造達２０００多
場直播，開創出「知識型＋頂級＋場景」的帶貨直播，而截至８月底止，集團舉辦的１０場超級
直播，累積的銷售額已達５７﹒３億元人民幣，另外，國美零售與央視新聞台合作的「買遍中國
」直播，通過全國３１個省市帶貨直播，和一眾品牌商為消費者提供當地特色的商品及便捷物流
服務，深受一眾消費者歡迎，反應極佳。
　
＊將重整供應鏈提升市佔，與合作夥伴塑造新局面＊
　
　　國美零售未來會不斷重整供應鏈，以高效率低成本營運模式，打造產品多樣化，價格優化，
從而創新突破及提升市場佔有率，另外，集團將全面開放自營的供應鏈體系，以擴闊業務上之發
展，最重要的是通過自身優勢，與一眾合作夥伴塑造行業新局面，從而令國美零售在行業內的地
位更突出，國美零售股價近日有見底回升之趨勢，從技術上看，暫時之上望目標該為０﹒２５元
及０﹒２８元，如欲短炒，止蝕可設於０﹒１６元。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（
本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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