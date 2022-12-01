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01/12/2022 16:01

【新冠肺炎】本港新增１０１３７宗確診，再多１５名患者離世

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港單日新冠肺炎確診個案再破萬宗。衞生署衞生防護中心公布
，截至１２月１日零時零分，本港新增１０１３７宗確診個案，其中９５３１宗在本地感染，
６０６宗屬輸入個案。再多１５名患者離世。
　　另外，再有７１９間學校合共呈報１２８４名師生確診，包括１０６６名學生及２１８名教
職員。１９間學校共１９班要局部停課。再多１２間安老院舍爆疫，包括２３名院友及２名員工
受感染，３６名院友及２名員工被列為密切接觸者。另有多７間殘疾人士院舍共錄１１名院友及
１名員工確診，４６名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。
　　截至１２月１日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現２２４
宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７及３６
宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現９７宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一宗
ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、四宗ＢＦ﹒７及１１３宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　此外，截至１２月１日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０５４９宗死亡個案曾對新型
冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０４５７宗及８８宗，以及
四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０７６２宗。（ｃｌ）

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