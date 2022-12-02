《日出而作》美個人消費開支漲幅放緩，道指跌近２００點，納指升

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３４３９５﹒０１ 跌 －１９４﹒７６ －０﹒５６％

標普５００ ４０７６﹒５７ 跌 －３﹒５４ －０﹒０９％

納斯達克 １１４８２﹒４５ 升 １４﹒４５ ０﹒１３％

倫敦富時１００ ７５５８﹒４９ 跌 －１４﹒５６ －０﹒１９％

法蘭克福ＤＡＸ １４４９０﹒３０ 升 ９３﹒２６ ０﹒６５％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７５３﹒９７ 升 １５﹒４２ ０﹒２３％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３５﹒２２２４，歐元兌美元１﹒０５２８



《公司業績》

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華夏文化科技（０１５６６）中期盈轉虧２﹒７２億元，不派息

滙漢控股（００２１４）中期盈轉虧３７３３萬元，不派息

泛海酒店（００２９２）中期虧損收窄至９５７７萬元，不派息

保德國際發展（００３７２）中期虧損收窄至９０３４萬元，不派息

恒益控股（０１８９４）中期純利跌４７％至６４０萬元，不派息

泛海集團（００１２９）中期純利跌７４％至３８６７萬元，不派息

德林控股（０１７０９）中期盈轉虧３０２０萬元，不派息

建成控股（０１６３０）中期虧損收窄至４２４萬元，不派息

皓天財經（０１２６０）中期純利跌１７％至２４３６萬元，不派息

時代環球（０２３１０）１２９萬元售加密貨幣，料收益９００萬元

賢能集團（０１７３０）售共居物業合資，料虧損１６０萬坡元

融眾金融（０３９６３）中期虧損擴至２３２９萬元，不派息

錦勝集團（００７９４）中期虧損８３９萬元，不派息

中國投資開發（００２０４）中期盈轉虧１８５８萬元，不派息

第一太平（００１４２）附屬Ｉｎｄｏｆｏｏｄ首三季純利跌１４％

義合控股（０１６６２）中期虧轉賺１６６６萬元，不派息

普匯中金國際（００９９７）中期虧損擴至１﹒６億元，不派息

元亨燃氣（００３３２）中期盈利８９５６萬人幣，升１﹒３倍，不派息

ＡＰＯＬＬＯ出行（００８６０）中期虧轉賺３７８２萬元，不派息

科軒動力控股（００４７６）中期虧損降至３８２７萬元，不派息

富石金融（０２２６３）中期純利８６８萬元持平，不派息

兆邦基地產（０１６６０）中期盈轉虧２９４５萬元，不派息

阿爾法企業（００９４８）中期虧轉賺２０５０萬元，不派息

中國環保能源（００９８６）中期純利１３４萬元持平，不派息

裕承科金（００２７９）中期虧損降至３８１７萬元，不派息

高雅光學（００９０７）中期虧損降至１１３４萬元，不派息

中國衛生集團（００６７３）中期虧損擴至２７６１萬元，不派息

艾伯科技（０２７０８）中期純利７３９萬人幣升６９％，不派息

能源及能量環球（０１１４２）中期賺６﹒９億元，升１４倍，不派息

嘉藝控股（０１０２５）中期虧損擴至１８１５萬元，不派息

木薯資源（００８４１）中期盈利３４０７萬元，升４３％

裕田中國（００３１３）中期虧轉賺近１５億元，不派息

新耀萊（００９７０）中期純利６９３萬元，跌８２％，不派息

希望教育（０１７６５）全年純利４﹒５億人幣，跌２７％，不派息

劍虹集團（０１５５７）中期虧損擴至４６１９萬元，不派息

美亞娛樂資訊（００３９１）中期虧損擴至２９３８萬元，不派息

現代牙科（０３６００）首三季收益總額跌４﹒４％

雄岸科技（０１６４７）中期盈轉虧２３４萬坡元，不派息

均安控股（０１５５９）中期虧損擴至４３４７萬元，不派息

綠色經濟（０１３１５）中期盈轉虧６６６３萬元，不派息

中國置業投資（００７３６）中期虧損擴至９１４３萬元，不派息

保集健康（０１２４６）中期虧損擴至９６０１萬元，不派息

域高國際（０１６２１）中期盈利８６０萬元跌１６％，不派息

亞倫國際（００６８４）中期盈轉虧４５４８萬元，不派息

ＡＶＣＯＮＣＥＰＴ（００５９５）中期盈利跌７０％，派息１仙

偉俊集團（０１０１３）中期虧損降至２５８６萬元，不派息

快餐帝國（０１８４３）中期盈利升５％，派息０﹒７５８港仙

融太集團（０１１７２）中期虧損擴至１﹒７億元，不派息

中國天然氣（００９３１）中期虧損降至７２４１萬元，不派息

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《公司資訊》

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上置集團（０１２０７）委任徐文龍為獨立非執董

友聯租賃（０１５６３）折讓近兩成配股，淨籌６﹒７億元

壹賬通金融（０６６３８）一股美國存託股將改為代表十股普通股

佐丹奴（００７０９）非執董鄭志剛及陳世昌辭任，曾安業及李志軒接任

金沙中國（０１９２８）擴威尼斯人資本至５０億澳門元符規定

中移動（００９４１）控股股東累斥１５億人幣購股，增持延長１年

中國玻璃（０３３００）３９５５萬人幣購弘華特種玻璃４０％股權

惠生國際（０１３４０）折讓９％發新股予伍國柱，成單一最大

金侖控股（０１７８３）獲郭晉昇折讓４４％購股提要約，今早復牌

龍湖集團（００９６０）發中期票據，籌２０億人幣

腦洞科技（０２２０３）斥１０２萬美元購以太幣

金山能源（００６６３）核數師安永辭任，華融（香港）接任

華夏文化科技（０１５６６）獲法院院發出呈請認可令

艾伯科技（０２７０８）與深圳時代信創戰略合作

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《國企紅籌》

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海信家電（００９２１）獨立非執董馬金泉任期下月屆滿

廣汽集團（０２２３８）合營廣汽菲克破產申請受理

成都高速（０１７８５）訂意向擬購四川成名高速４９％

山高新能源（０１２５０）回購北清智慧股權，料冇盈虧

京能潔能（００５７９）副總經理高玉明辭任，李明輝接任

華潤醫療（０１５１５）獨立非執董趙金卿辭任

上實城開（００５６３）７億人幣全擁西安綜合項目

南方錳業（０１０９１）非執董呂衍蒸辭任，昨起生效

順騰（００９３２）１２９０萬元售富力（０２７７７）股份料賺６０萬元

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《神州民企》

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中科生物（０１２３７）斥８７５萬人幣購福建漳平農商行約１％股權

ＬＥＴ ＧＲＯＵＰ（０１３８３）兩執董辭任，昨起生效

三一國際（００６３１）增資三一機器人，持股升至近７３％

美東汽車（０１２６８）獨立非執董杜紹麟辭任，杜紹麟接任

歌禮製藥（０１６７２）痤瘡藥臨試１８０例患者入組

博駿教育（０１７５８）全部復牌指引達成，申請今早復牌

成實外教育（０１５６５）年度虧轉盈１１３８萬人幣，不派息

光正教育（０６０６８）年度虧轉盈９６１８﹒５萬人幣，不派息

立德教育（０１４４９）全年純利升近８％，不派息

博駿教育（０１７５８）全年度虧損降至９４０萬人幣，不派息

中國科培（０１８９０）全年純利升１﹒６倍，擬派末期息６港仙

辰林教育（０１５９３）全年虧損擴至３７９９萬人幣，不派息

易居企業（０２０４８）中期虧損逾１４億人幣，申請今早復牌

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《中國要聞》

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官媒稱新能源車購置補貼年底結束，有助產業行穩致遠

上海郵政否認轉運中心停運傳聞

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《國金頭條》

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鮑威爾放鴿華爾街欣喜，美股彈起納指升逾４﹒４％

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《新冠肺炎》

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上海增１９７例陽性，２７地升高風險，２４區解管控

國務院專家稱封控管理要快封快解、應解盡解

孫春蘭稱病毒致病性減弱疫苗普及，防控面臨新形勢

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《其他消息》

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主要加密貨幣行情

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