《盤後部署》阿里健康漲近一成，為表現最佳藍籌，目前仍可追入？

《經濟通通訊社２日專訊》恒指今日高開４８點，報１８７８５，開市首半小時曾回升，但

其後走勢反覆向下，跌幅曾擴至逾２００點，低見１８５３０。半日跌１２３點，報１８６１２

。午後跌勢喘定，大部分時間在１８６６０至１８７４０游走。

恒指收報１８６７５，跌６１點或跌０﹒３３％，主板成交１４２７﹒７５億元。國企指數

報６３６８，跌１６點或跌０﹒２５％。恒生科技指數報３８７８，升３９點或升１﹒０３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３１５６，跌９點或跌０﹒２９％，成交３６６３﹒１９億

元人民幣；深證成份指數報１１２１９，跌４４點或跌０﹒３９％，成交１９３９﹒１１億元人

民幣。



＊阿里健康可候６﹒５元買入＊



阿里健康（００２４１）獲多間大行及券商唱好，今日股價顯著造好，收市升９﹒６８％，

報７﹒２５元，成交約２﹒７５億股，涉資１９﹒７９億元，盤中高見７﹒５５元，最低見

６﹒６１元，為表現最佳藍籌股。

在日線圖上，阿里健康股價自１０月２４日起反覆向上，１１月１５日更突破２５０天線，

走勢相當強勁。今日成交額逾１９億元，遠超於５日平均成交額，資金淨流入額亦逾２﹒４億元

，大戶買入的比率頗高，對股價有極大支持。然而，阿里健康的９日ＲＳＩ進一步升至８６，意

味股價升至嚴重超買區，短線有回調風險。

當然，阿里健康中期業績表現理想，由虧轉賺１﹒６億元人民幣，經調整後利潤３﹒５億元

人民幣亦較去年同期理想。不少大行都唱好阿里健康，大和、大摩、瑞信等先後調高公司目標價

，而股價自去年３月開始持續回落，如今重現升勢是好現象。不過，股價已升至嚴重超買水平，

現價不宜買入。

以目前走勢推斷，阿里健康短期料出現整固，未持貨者可候６﹒５元才買入較為值博，料

１０元有較明顯的阻力。至於已在低位買入的投資者，股價失守１０天線前仍可持有。



＊中芯跌５﹒４％墊底藍籌＊



其他藍籌股方面，海底撈（０６８６２）升７﹒１４％，報２０﹒２５元；美團

（０３６９０）升３﹒０７％，報１６８元；阿里（０９９８８）升２﹒４２％，報８４﹒８元

；藥明生物（０２２６９）升２﹒２７％，報５１﹒８元。中芯（００９８１）則成墊底藍籌，

收市跌５﹒４％，報１５﹒７６元，成交約６６２７萬股，涉資１０﹒６７億元，盤中高見

１６﹒７８元，最低見１５﹒７６元。

內房藍籌股回吐較大，碧桂園（０２００７）跌４﹒０４％，報２﹒８５元；碧桂園服務

（０６０９８）跌４﹒４９％，報１８﹒７２元；龍湖（００９６０）跌４﹒３１％，報

２２﹒２元。（ｅｒ）

