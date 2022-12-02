【恒大困局】傳恒大汽車售廣州國資車企，總部搬天津，恒大否認

《經濟通通訊社２日專訊》恒大汽車（００７０８）負面謠言滿天飛。繼早前傳出恒大汽車

旗下恒馳汽車銷售人員大規模停工欠薪消息後，又傳出恒大汽車已賣給廣州某國資車企，總動員

搬往天津，甚至網傳恒大汽車集團總部即將解散。然而，恒大內部人士對上述傳聞予以否認。

據《鳳凰網》引述接近恒馳汽車的可靠信源處報道，恒大汽車廣州工廠已出售給廣州某國資

車企，內部要求全部員工在今年１２月底前搬往天津。報道又指，此前廣州工廠的員工僅留了幾

十人巡檢設備，約９０％的工廠員工早已遷至天津工廠支援量產。不過，恒馳汽車的總部還有數

百人留在廣州廠區辦公，全部搬至天津後，恒馳汽車總部和天津工廠合併，天津工廠將成為恒馳

汽車的總部。

報道又指，為降低成本，恒大汽車集團總部將解散，總部人員架構調整，大部分人面臨裁員

，小部分人下沉到工廠。

恒大內部人士對上述傳聞予以否認。該人士並表示，１２月２日上午有恒大員工向許家印匯

報了相關工作，且下午１時左右，許家印在恒大相關高管群還發布了一條關於加強復工復產的語

音消息，似為被傳「跳樓自殺」的傳聞降溫。



＊許家印昨在廣州開會＊



與此同時，網上流傳一張「關於召開集團月度工作會議的通知」的截圖，顯示會議時間為今

日下午３時半，在廣州恒大中心舉行。參會人員包括恒大創辦人許家印、公司領導班子、項目總

經理、項目副總經理、項目總監（含城市更新），財務部、法務部及監察室負責人。

不過，據內媒報道指，這月度工作會議臨時取消了。有接近恒大集團的內部人士確認消息，

惟沒說取消原因，又指許家印昨（１日）還在廣州開會，這段時間一直在廣州。（ｊｔ）

