《牛熊志選－陳其志》資金看好小米（０１８１０）

《牛熊志選》美股上周四（１日）個別發展，市場日前關注上周五（２日）公布的新增非農

職位數據。港股上周五早段靠穩，升至１８８００點水平後掉頭向下，終收報１８６７５點仍處

於多條主要平均線上方。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄

得約１﹒１２億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約３﹒７７億港元資金

淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價

１７４００點至１７６９９點之間，累計相當約３０７７張期指合約；熊證街貨主要在收回價

１９２００點至１９４９９點之間累計了相當約１３０１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２９﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升２個

波幅點至３２﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升

２﹒１個波幅點至２６﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升３﹒９個波幅點至

４０﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至４１﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至３０﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒５個波幅點至２８﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

２４﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒４個波幅點至３４﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２４﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升５﹒６個波幅點至４７﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至

２７﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄

得約１２０８萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

小米認購證為行使價約１０元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍；另外，中移動

（００９４１）相關認購證及牛證期內錄得約１０８４萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

５６元至６０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１２倍至１５﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內比亞迪（０１２１１）的相關認沽證及熊證合共錄得約４１５８

萬元資金淨流入部署。比迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１５８元至１６７元附近

的中期價外條款，實際槓桿約３﹒３倍至３﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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