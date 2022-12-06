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06/12/2022 17:00

《美元走勢－羅明立》就業市場理想，美元弱勢未必持續

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３７﹒１７　１３７﹒２９　１３６﹒２９
　　歐元╱美元　１﹒０４８６　１﹒０５１９　１﹒０４７６
　　英鎊╱美元　１﹒２１８７　１﹒２２２４　１﹒２１７３
　　美元╱瑞郎　０﹒９４４２　０﹒９４４５　０﹒９４０９
　　美元╱港元　７﹒７７３４　７﹒７７４３　７﹒７６６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐元區１２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數由－３０﹒９回升至－２１，但
１０月零售銷售按月報－１﹒８％，差過預期。美國方面，１０月工廠訂單按月升１％，１１月
ＩＳＭ非制造業ＰＭＩ報５６﹒５，兩者都好過預期。被視為聯儲局傳聲筒的華爾街日報記者
Ｎｉｃｋ　Ｔｉｍｉｒａｏｓ表示局方已清楚暗示１２月將加息０﹒５％，但就業市場理想，工
資增長強勁，可能會令之後加息放緩的行動受制，最終利率可能要高於５％。美匯指數在１０４
低位反彈超過１００點。
　　歐元區及英國的通脹都比美國嚴重，不排除跟美元的息差會逐漸收窄，但基本面疲弱亦會限
制央行加息的力度，因此美元弱勢未必會持續，１０３﹒５０附近應有一定的承接，１１月的
ＣＰＩ及ＰＰＩ數據將提供較清晰通脹方向。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０５００　１﹒０４００　１﹒０５５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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