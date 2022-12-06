《美元走勢－羅明立》就業市場理想，美元弱勢未必持續

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３７﹒１７ １３７﹒２９ １３６﹒２９

歐元╱美元 １﹒０４８６ １﹒０５１９ １﹒０４７６

英鎊╱美元 １﹒２１８７ １﹒２２２４ １﹒２１７３

美元╱瑞郎 ０﹒９４４２ ０﹒９４４５ ０﹒９４０９

美元╱港元 ７﹒７７３４ ７﹒７７４３ ７﹒７６６６

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《美元走勢》歐元區１２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數由－３０﹒９回升至－２１，但

１０月零售銷售按月報－１﹒８％，差過預期。美國方面，１０月工廠訂單按月升１％，１１月

ＩＳＭ非制造業ＰＭＩ報５６﹒５，兩者都好過預期。被視為聯儲局傳聲筒的華爾街日報記者

Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ表示局方已清楚暗示１２月將加息０﹒５％，但就業市場理想，工

資增長強勁，可能會令之後加息放緩的行動受制，最終利率可能要高於５％。美匯指數在１０４

低位反彈超過１００點。

歐元區及英國的通脹都比美國嚴重，不排除跟美元的息差會逐漸收窄，但基本面疲弱亦會限

制央行加息的力度，因此美元弱勢未必會持續，１０３﹒５０附近應有一定的承接，１１月的

ＣＰＩ及ＰＰＩ數據將提供較清晰通脹方向。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０５００ １﹒０４００ １﹒０５５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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