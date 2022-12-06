《投資筆記－黃子燊》資產配置角度看，美股是否已進入部署時機？

《投資筆記》執筆之時，美股從低位已從１０月１２日低位回升約１４﹒０６％，至１１月

３０日的相對高位４，０８０點。美股是否已經見底，進入可以重新配置的時機了嗎？先說筆者

的觀點：我們認為不是，美股仍有下跌空間，目前並非最佳配置時機，相反，債券類資產目前為

我們相對偏好的類別（有關策略在上期已有論述，此次不贅）。

首先，為何美股於過往一段時間有相當程度的反彈呢？主要原因是和市場認為（ｉ）美國通

脹增速見頂，和（ｉｉ）美聯儲放緩加息步伐，令（ｉｉｉ）經濟有較高機會軟著陸有關。那我

們是否認同有關判斷呢？對觀點（ｉ）和觀點（ｉｉ），我們是認同的。然而，對結論，即觀點

（ｉｉｉ），我們則並不認同。背後原因為何呢？下文將分述之。



＊（一）我們認為美國通脹增速已見頂＊



我們的確認同美國通脹增速已見頂，這主要來自幾個原因。首先，我們認為加息對壓制通脹

的作用已開始顯現，近期通脹數字已接連低預期；其次，高基數效應預計也將會發揮作用－參看

圖表，大家不難看到通脹增速相對高的時間點是自去年年底開始。而下一個月已是１２月，接續

便會踏入２０２３年初，去年底及今年初的高通脹基數，將對接下來的通脹率構成壓制作用，這

也是令美國通脹增速見頂的原因。另一方面，參考其中一些構成今年通脹僵性的物價走勢，如租

金，我們可以看到美國Ｚｉｌｌｏｗ房租指數及標普Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ房價指數均已見

頂回落，這也是側面印證通脹的勢頭已得到一定遏制。因此，美國通脹增速已見頂的觀點我們是

認同的。



＊（二）我們亦認為美聯儲會放慢加息步伐＊



就著美聯儲的加息步伐，我們也認同將會有所放緩。參看利率期貨，１２月開始放緩加息至

０﹒５％已是板上釘釘；２月再加息０﹒５％的機會則約為一半。而從聯儲局官員的發言，及聯

儲局１１月議息會議記錄，均可看到１２月開始放慢加息基本上已是共識。向前展望，主要關注

點應是終端利率（Ｔｅｒｍｉｎａｌ ｒａｔｅ）有多高，和利率維持在高位有多長時間。而考

慮到勞動市場的韌性（包括近期非農數字所反映的），預期利率維持在高位的時間應會較長了。



＊（三）美國經濟成功軟著陸並非我們的基本情景（ｂａｓｅ ｃａｓｅ ｓｃｅｎａｒｉｏ）

＊



然而，即使考慮到上述原因（即美國通脹增速已見頂及美聯儲會放慢加息步伐），我們仍不

認為美國經濟成功軟著陸是我們的基本情景（ｂａｓｅ ｃａｓｅ ｓｃｅｎａｒｉｏ），而即

使美國經濟最後能成功軟著陸，考慮到目前美股的估值，我們亦不認為值得投資，下文將分述之

。

就美國經濟能否成功軟著陸，眾說紛云，但基於先前本欄有提過的１０－２年美國國債孳息

曲線及美國經濟咨商會綜合領先指標，兩者均跌至０線以下，固然均為頗為強烈的經濟衰退訊號

，另一方面，如果進一步觀察，亦會印證到軟著陸並不應是基本情景（ｂａｓｅ ｃａｓｅ

ｓｃｅｎａｒｉｏ），及美股目前並非適合配置時機的結論：

（ｉ）首先，如美國經濟要軟著陸，前提是需求沒有被大幅打壓或下降。然而，如參看以往

的 ＩＳＭ服務業及製造業ＰＭＩ數據（選用ＩＳＭ的ＰＭＩ原因是相對ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ

的ＰＭＩ，ＩＳＭ的更為敏感），則可看到每次通脹的下降，均伴隨著代表需求面的ＰＭＩ數據

下降，而兩者的下降幅度具正向關係，即 － 據歷史往績，如要將目前處於 ７﹒７％ 水平

的通脹率拉回至約２％的正常水平，需求應要有較大幅度的下降才可達到，不大幅打壓需求而通

脹仍能受控（即軟著陸的情況），相信應較難發生。而上述數據的另一重含義，則是近期看到的

通脹下跌，正正是需求面開始轉弱的表徵，而從投資時鐘角度來看，經濟增長放緩加上通脹下降

，正正意味經濟由「滯脹」滑向「衰退」，而在這階段，往往債優於股（因為當衰退真的發生時

便要減息），而在衰退期間，盈利有可能會下調而令到價格受壓的權益類資產，並非這階段最適

合配置的資產了。

（ｉｉ）其次，部份觀點認為，２０２３年聯儲局將利率調整至其認為合適的水平後，將會

停止加息，甚至會轉向（ｐｉｖｏｔ），掉頭減息，因而不會將經濟推入衰退。然而，一來參考

過往經驗，過往三次衰退前，聯儲局均已停止加息，但只要利率維持在相對高位，對經濟活動構

成壓制，便足以令衰退發生，故此停止加息本身不足以阻止衰退；二來，考慮到本次加息的原因

為壓制通脹，而此次通脹又較具僵性，故此相信聯儲局將利率加到高位後，即使停止加息，仍會

維持一段較長時間，這一方面會令衰退風險上升，另一方面，在通脹初現頹勢之時，便開始考慮

聯儲局轉向未免言之過早了。

（ｉｉｉ）進一步而言，即使考慮到轉向的可能性，惟參考自２０００年後的三次衰退，每

次聯儲局減息都存在滯後－通常在需求大幅下跌，衰退將要發生的時間才會減息，而正如上文所

言，由於本次加息的起源是在於壓通脹，且此次通脹相對具僵性的特質，有理由相信本次聯儲局

轉向的反應會更為滯後，並因此增加了衰退的風險了。

（ｉｖ）再進一步說，即使美國經濟能軟著陸，目前的估值水平吸引嗎？我們的認為並不吸

引。目前標普５００指數的預期市盈率約為１８﹒５倍，即使假設明年經濟能軟著陸，即企業盈

利不用下調，折算為收益率（ｅａｒｎｉｎｇｓ ｙｉｅｌｄ）即為５﹒４％，以明年終端利率

（Ｔｅｒｍｉｎａｌ ｒａｔｅ，亦是無風險利率）達到５％的水平來作評估，我們認為有關估

值水平並不吸引了。



＊技術面角度，美股仍有下行壓力＊



（ｖ）而從技術面的角度考慮，以標普５００指數作為代表，４，１５０左右既為下降通道

頂部，亦為２５０天線頂部，而今年分別於３月及６月的兩輪反彈，分別反彈了１１﹒０５％及

１７﹒４１％（平均 １４﹒２３％），即使以今年最大的反彈幅度１７﹒４１％的來計算，其

最多亦反彈至約４２００點；故此我們預期本次反彈應不能升穿４１５０至４２００點，在有關

位置更應考慮適當減持甚至造空了（具體操作則視乎不同人的投資策略及風險取向了）。



＊資產配置框架不同於交易框架＊



就著不同投資框架，下注的角度會有所不同。就著交易的框架，我們認為下注於最近美股這

波反彈有其道理，主要是從機率角度看，軟著陸機會提升了，而且市場的氣氛也有所提升，是一

個不錯的博反彈機會，這是下注於預期變化的角度；但就著資產配置的角度，我們會偏向下注於

將來實際情況與市場目前預期的落差，即基於經濟基本面、貨幣政策的走向，判斷現實將會發生

甚麼情況，再比對與市場目前的共識預期有何不同來做配置，故此，在此角度看，我們維持外圍

市場目前債優於股，美股目前並非配置時機的觀點了。

《晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊》



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