《日入而息》匯豐料恒指明年底２２４７０點，國泰工會不排除罷工

《今天重點》

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習近平稱江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順利回歸

李家超及多名司局長等在政總參與默哀，悼念江澤民；梁君彥稱江澤民為一國兩制打下良好基調

，對世界影響深重；梁君彥帶領議員在立法會大樓默哀３分鐘

匯豐環球私人銀行：料明年底恒指升至２２４７０點；料美國明年不會減息，１２月將加息半厘

；料明年中國ＧＤＰ增長５﹒２％，看好中國股票

光大證券料明年恒指目標２３０００點，推薦科技及內需等板塊；料港股２００００點先行整固

，樓市相對平穩

傳曹操出行考慮最快４月提交初步香港ＩＰＯ申請

國泰工會召開緊急會員大會，不排除罷工抗議公司縮減人手

官媒表示融創（０１９１８）債券持有人境內債重組方案最快９日揭曉

本港新增９９５２宗確診，再多１６名患者離世

北京有序恢復堂食，進入首都機場可不查驗核酸

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《即日市況》

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恒指低收７７點報１９４４１，信義光能升近５％，石藥跌近９％

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《深滬股市》

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好淡爭持滬綜指收升０﹒０２％，成交近萬億

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《美元匯價》

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就業市場理想，美元弱勢未必持續

歐元最新報１﹒０４９５╱９９，日圓最新報１３６﹒５８╱６１

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《公司資訊》

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長實（０１１１３）新加坡豪宅項目獲三項建築及設計大獎

徐海音獲委任為中國生物科技（０８０３７）執行董事

港鐵（０００６６）將全面檢討資產管理及維修保養制度

傳借殼Ａｐｏｌｌｏ出行港股上市，威馬表示不予置評

中海外（００６８８）１１月合約物業銷售按年跌１１﹒５％

優庫資源（０２１１２）中文股份簡稱將更改為「恩典生命科技」

久融控股（０２３５８）斥７６８０萬元人民幣成立合資物業發展公司

大成食品（０３９９９）就肉雞電宰廠之室外工程訂立建設協議

傳曹操出行考慮最快４月提交初步香港ＩＰＯ申請

郵儲銀行（０１６５８）非公開發行Ａ股集資不超４５０億元獲中銀監批准

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《國企紅籌》

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保利置業（００１１９）首１１個月合同銷售金額按年跌１０％

中海宏洋（０００８１）１１月合約銷售按年跌４１％至３２﹒６億元人民幣

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《神州民企》

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據報國美（００４９３）旗下安迅物流拖欠承運商逾３００萬元人民幣

中國奧園（０３８８３）就出售奧園健康生活２９﹒９％股權公開招標

祥生控股（０２５９９）１１月總合約銷售額按年跌８４﹒４％

中邦環境（０１８５５）王旭東辭任執行董事兼首席營運官職務

陽光１００中國（０２６０８）１１月合同銷售按年跌７０％

知行集團（０１５３９）夥國企合作內地可再生能源項目

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《中國要聞》

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習近平稱江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順利回歸

蘋果據報考慮將部分ｉＰａｄ生產由中國轉到印度

深圳表示推進分布式光伏發電，培養光伏龍頭企業

人行２０億逆回購利率持平，淨回籠７８０億

首次全網測試完成，北交所兩融業務料最快今年底上線

華潤置地濟南項目虛假宣傳被罰５０萬元

今年地方專項債基本發行完畢，為基建重要資金來源

交銀理財調整多款產品單日贖回額度，每人１萬元人民幣

廣東澳門「澳車北上」跨境車險將落地，人保等首批承保

廣州表示到２０２５年燃料電池汽車產業規模超百億

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒６８％，報１４７２８﹒８８點

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《俄烏開戰》

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歐盟對俄油價格上限生效，俄軍同日大規模空襲烏克蘭

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《內房困局》

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官媒表示融創（０１９１８）債券持有人境內債重組方案最快９日揭曉

標普表示明年樓價可跌８％，金融支持成敗取決信心恢復

花樣年（０１７７７）成都兩項目獲保交付低息專項借款，每套１０萬

陽光城實際擔保額逾７３８億超淨資產，股價仍升１％

龍光（０３３８０）首１１月累計交房４﹒９萬套，交付率１００％

綠地控股擬增發最多三成股票募資，開發項目保交樓

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《外圍經濟》

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世界銀行尋求再次發行災難債券

保時捷將加入德國ＤＡＸ指數，Ｐｕｍａ退出

小麥期貨跌至１０個月低點，美國小麥出口商競爭加劇

摩根士丹利策略師再次看跌美國股市

日本家庭開支連續第２個月增加，料本季恢復經濟增長

歐洲央行官員表示央行可能在１２月份加息０﹒５厘

澳洲加息２５基點至３﹒１厘，市場料明年初減慢加息

瑞信向法院提出上訴，以避免支付６億美元賠償金

瑞信投行業務，傳獲沙特王儲等注資

非美機構外匯衍生品相關債務高達６５萬億美元

Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ陷危機，料拖欠３１００萬美金

白宮幕僚長表示拜登料在聖誕及新年假期後宣布競選連任

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《大國博弈》

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美國關注中國發展核武，中方表示堅定奉行自衛防禦戰略

美歐研向中國鋼鋁徵新關稅，以應對碳排放與產能過剩

傳美歐研對華鋼鋁徵新稅，外交部表示非法加稅不利各方

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《其他消息》

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傳被追數百萬計，民主黨表示已按商討及計算結果處理

張欣宇形容港鐵事故是「甩卡」，維修人手不足造成惡性循環

會計及財務匯報局全體默哀三分鐘，悼念江澤民

李家超及多名司局長等在政總參與默哀，悼念江澤民

梁君彥稱江澤民為一國兩制打下良好基調，對世界影響深重；梁君

彥帶領議員在立法會大樓默哀３分鐘

江澤民追悼大會今舉行，全港學校下半旗致哀

金銀業貿易場開市後暫停交易３分鐘悼念江澤民

李家超稱江澤民逝世對國家是不可估量之損失

差估署表示首十月私樓落成量近１﹒９萬伙，達標８２％

深股通額度全日用１９億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全

日用５億元，外資淨流入５億元

１８區關愛隊每隊兩年資助額８０至１２０萬元，先在荃灣南區成

立

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ與Ｔｅｓｌａ確立策略合作

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ夥富衛推出家居保險計劃

１０Ｌｉｆｅ研究表示坊間１６款汽車三保保費相差１﹒７倍

國泰工會召開緊急會員大會，不排除罷工抗議公司縮減人手

香港航空通過債務重組方案

調查指港商面對低價競爭及不諳內地法規等挑戰

德勤表示僅４０％房地產ＣＦＯ預計今年營業收入按年上升

施羅德２０２３年十大預測，看好中港股及潔淨能源主題

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《新冠肺炎》

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本港新增９９５２宗確診，再多１６名患者離世

內地藥店連花清瘟單盒賣１０２元人民幣，漲價超２倍

全國昨增本土陽性逾２﹒７萬宗，深圳跌一成終結升勢

北京今起進入商超、社區等不查核酸，堂食等仍查核酸

北京有序恢復堂食，進入首都機場可不查驗核酸

呷哺集團宣布旗下呷哺呷哺（００５２０）、湊湊北京餐廳陸續開

放堂食

海南放寬跨省流動限制，三亞機票酒店預訂量急增

調查顯示逾半中國民眾即便邊境重開也將推遲旅行

連花清瘟賣斷貨，浙江市監局發告誡書打擊囤積居奇

野村表示內地調整防疫，推算經濟負面影響降至１９％

港大有份研發噴鼻式新冠疫苗獲准在內地緊急使用

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