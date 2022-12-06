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即市新聞

06/12/2022 19:29

《日入而息》匯豐料恒指明年底２２４７０點，國泰工會不排除罷工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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習近平稱江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順利回歸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超及多名司局長等在政總參與默哀，悼念江澤民；梁君彥稱江澤民為一國兩制打下良好基調
，對世界影響深重；梁君彥帶領議員在立法會大樓默哀３分鐘　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐環球私人銀行：料明年底恒指升至２２４７０點；料美國明年不會減息，１２月將加息半厘
；料明年中國ＧＤＰ增長５﹒２％，看好中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光大證券料明年恒指目標２３０００點，推薦科技及內需等板塊；料港股２００００點先行整固
，樓市相對平穩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳曹操出行考慮最快４月提交初步香港ＩＰＯ申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰工會召開緊急會員大會，不排除罷工抗議公司縮減人手　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示融創（０１９１８）債券持有人境內債重組方案最快９日揭曉　　　　　　　　　　　
本港新增９９５２宗確診，再多１６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京有序恢復堂食，進入首都機場可不查驗核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收７７點報１９４４１，信義光能升近５％，石藥跌近９％
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　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　好淡爭持滬綜指收升０﹒０２％，成交近萬億
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　就業市場理想，美元弱勢未必持續　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４９５╱９９，日圓最新報１３６﹒５８╱６１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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長實（０１１１３）新加坡豪宅項目獲三項建築及設計大獎　　　　　　　　　　　　　　　　
徐海音獲委任為中國生物科技（０８０３７）執行董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）將全面檢討資產管理及維修保養制度　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳借殼Ａｐｏｌｌｏ出行港股上市，威馬表示不予置評　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海外（００６８８）１１月合約物業銷售按年跌１１﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　
優庫資源（０２１１２）中文股份簡稱將更改為「恩典生命科技」　　　　　　　　　　　　　
久融控股（０２３５８）斥７６８０萬元人民幣成立合資物業發展公司　　　　　　　　　　　
大成食品（０３９９９）就肉雞電宰廠之室外工程訂立建設協議　　　　　　　　　　　　　　
傳曹操出行考慮最快４月提交初步香港ＩＰＯ申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
郵儲銀行（０１６５８）非公開發行Ａ股集資不超４５０億元獲中銀監批准　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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保利置業（００１１９）首１１個月合同銷售金額按年跌１０％　　　　　　　　　　　　　　
中海宏洋（０００８１）１１月合約銷售按年跌４１％至３２﹒６億元人民幣　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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據報國美（００４９３）旗下安迅物流拖欠承運商逾３００萬元人民幣　　　　　　　　　　　
中國奧園（０３８８３）就出售奧園健康生活２９﹒９％股權公開招標　　　　　　　　　　　
祥生控股（０２５９９）１１月總合約銷售額按年跌８４﹒４％　　　　　　　　　　　　　　
中邦環境（０１８５５）王旭東辭任執行董事兼首席營運官職務　　　　　　　　　　　　　　
陽光１００中國（０２６０８）１１月合同銷售按年跌７０％　　　　　　　　　　　　　　　
知行集團（０１５３９）夥國企合作內地可再生能源項目　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平稱江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順利回歸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果據報考慮將部分ｉＰａｄ生產由中國轉到印度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳表示推進分布式光伏發電，培養光伏龍頭企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０億逆回購利率持平，淨回籠７８０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首次全網測試完成，北交所兩融業務料最快今年底上線　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華潤置地濟南項目虛假宣傳被罰５０萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今年地方專項債基本發行完畢，為基建重要資金來源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交銀理財調整多款產品單日贖回額度，每人１萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東澳門「澳車北上」跨境車險將落地，人保等首批承保　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州表示到２０２５年燃料電池汽車產業規模超百億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌１﹒６８％，報１４７２８﹒８８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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歐盟對俄油價格上限生效，俄軍同日大規模空襲烏克蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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官媒表示融創（０１９１８）債券持有人境內債重組方案最快９日揭曉　　　　　　　　　　　
標普表示明年樓價可跌８％，金融支持成敗取決信心恢復　　　　　　　　　　　　　　　　　
花樣年（０１７７７）成都兩項目獲保交付低息專項借款，每套１０萬　　　　　　　　　　　
陽光城實際擔保額逾７３８億超淨資產，股價仍升１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
龍光（０３３８０）首１１月累計交房４﹒９萬套，交付率１００％　　　　　　　　　　　　
綠地控股擬增發最多三成股票募資，開發項目保交樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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世界銀行尋求再次發行災難債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保時捷將加入德國ＤＡＸ指數，Ｐｕｍａ退出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小麥期貨跌至１０個月低點，美國小麥出口商競爭加劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩根士丹利策略師再次看跌美國股市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本家庭開支連續第２個月增加，料本季恢復經濟增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲央行官員表示央行可能在１２月份加息０﹒５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲加息２５基點至３﹒１厘，市場料明年初減慢加息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞信向法院提出上訴，以避免支付６億美元賠償金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞信投行業務，傳獲沙特王儲等注資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
非美機構外匯衍生品相關債務高達６５萬億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ陷危機，料拖欠３１００萬美金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
白宮幕僚長表示拜登料在聖誕及新年假期後宣布競選連任　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美國關注中國發展核武，中方表示堅定奉行自衛防禦戰略　　　　　　　　　　　　　　　　　
美歐研向中國鋼鋁徵新關稅，以應對碳排放與產能過剩　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳美歐研對華鋼鋁徵新稅，外交部表示非法加稅不利各方　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　傳被追數百萬計，民主黨表示已按商討及計算結果處理　　　　　
　　張欣宇形容港鐵事故是「甩卡」，維修人手不足造成惡性循環　　
　　會計及財務匯報局全體默哀三分鐘，悼念江澤民　　　　　　　　
　　李家超及多名司局長等在政總參與默哀，悼念江澤民　　　　　　
　　梁君彥稱江澤民為一國兩制打下良好基調，對世界影響深重；梁君
　　彥帶領議員在立法會大樓默哀３分鐘　　　　　　　　　　　　　
　　江澤民追悼大會今舉行，全港學校下半旗致哀　　　　　　　　　
　　金銀業貿易場開市後暫停交易３分鐘悼念江澤民　　　　　　　　
　　李家超稱江澤民逝世對國家是不可估量之損失　　　　　　　　　
　　差估署表示首十月私樓落成量近１﹒９萬伙，達標８２％　　　　
　　深股通額度全日用１９億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全
　　日用５億元，外資淨流入５億元　　　　　　　　　　　　　　　
　　１８區關愛隊每隊兩年資助額８０至１２０萬元，先在荃灣南區成
　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ與Ｔｅｓｌａ確立策略合作　　　　　　　
　　ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ夥富衛推出家居保險計劃　　　　　　　　　
　　１０Ｌｉｆｅ研究表示坊間１６款汽車三保保費相差１﹒７倍　　
　　國泰工會召開緊急會員大會，不排除罷工抗議公司縮減人手　　　
　　香港航空通過債務重組方案　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　調查指港商面對低價競爭及不諳內地法規等挑戰　　　　　　　　
　　德勤表示僅４０％房地產ＣＦＯ預計今年營業收入按年上升　　　
　　施羅德２０２３年十大預測，看好中港股及潔淨能源主題　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增９９５２宗確診，再多１６名患者離世　　　　　　　　
　　內地藥店連花清瘟單盒賣１０２元人民幣，漲價超２倍　　　　　
　　全國昨增本土陽性逾２﹒７萬宗，深圳跌一成終結升勢　　　　　
　　北京今起進入商超、社區等不查核酸，堂食等仍查核酸　　　　　
　　北京有序恢復堂食，進入首都機場可不查驗核酸　　　　　　　　
　　呷哺集團宣布旗下呷哺呷哺（００５２０）、湊湊北京餐廳陸續開
　　放堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　海南放寬跨省流動限制，三亞機票酒店預訂量急增　　　　　　　
　　調查顯示逾半中國民眾即便邊境重開也將推遲旅行　　　　　　　
　　連花清瘟賣斷貨，浙江市監局發告誡書打擊囤積居奇　　　　　　
　　野村表示內地調整防疫，推算經濟負面影響降至１９％　　　　　
　　港大有份研發噴鼻式新冠疫苗獲准在內地緊急使用　　　　　　　
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