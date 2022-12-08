《真知灼見－溫灼培》人民幣的長短線分析

《真知灼見》在不足兩星期裏，人民幣約從７﹒２５兌１美元低位攀至６﹒９７位置。當升

越７算兌１美元這心理關位，市場的心情瞬間變得更加興奮。是次人民幣升相信原因有好幾個。

市場預期美國加息周期快見頂，導致美元整體匯價回落，而這肯定是其中最重要因素。另外，日

圓兌美元匯價大幅反彈紓緩對亞太區內貨幣下跌壓力這亦給予人民幣匯價上升條件。當然，內地

疫情限制變寬鬆，市場盼望內地盡快走出疫情陰霾重啟經濟亦是推升人民幣主因。但從本周三

（７日）內地公布的１１月出口數字，按年大跌８﹒７％就難免對人民幣的良好上升勢頭潑了冷

水。對短線投資者而言，下一個要特別關注因素肯定是下周四（１５日）聯儲局的議息會。由於

近期整個人民幣的上升主要基建在美國加息快見頂的預期上，所以下周聯儲局就未來加息看法對

人民幣前景就變得十分重要。



＊人民幣國際化進程步伐在加快＊



上述是一些人民幣短線操作要留意的因素。但對長線投資者而言則應把重點放在人民幣國際

化進程上。對此，最近有三大因素值得留意。首先，按《路透社》１１月底報道指，於整個１０

月份在俄羅斯境內的人民幣兌換盧布交易量高達１８５０億人民幣，較２月水平增加了８０倍。

出現這情況並不奇怪，自俄羅斯今年初遭西方制裁後，由於俄羅斯不再接受美元或歐元作為購買

其天然資源的支付貨幣，不少國家便轉用了人民幣。這無疑令人民幣受惠。另一點值得留意是於

１１月中在曼谷舉行的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）領導人峰會上，美國總統拜登竟然缺席，

只派出副總統賀錦麗出席。在中美全球影響力競爭此消彼長情況下，拜登竟缺席如此重要舞台，

或許意味著拜登也感到美國已輸掉了對亞太地區的影響力予中國。當亞太區與內地貿易往來愈來

愈頻繁，為降交易成本，不排除他們會逐步改以人民幣交易而捨棄美元。假使這情況真的出現，

可想象這將是另一利人民幣走強因素。最後，市場正關注國家主席習近平本周到沙特阿拉伯的國

事訪問，能否成功說服沙特在出售石油與中國的部分轉以人民幣支付。若能成事料人民幣國際化

進程又將邁進一大步。

根據環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）１０月份數字顯示，美元在全球的支付佔比最高

，達４２％。人民幣卻只有２﹒１３％。由於人民幣在全球支付佔比中較低，其極具上升空間。

反之，隨人民幣佔比上升，美元的佔比便只能下跌。當全球對人民幣需求愈大，這將愈利人民幣

匯價升值。

除非中沙峰會有突破，如改以人民幣支付沙特石油，提防人民幣短線有機會重上７算兌美元

之上，即略走弱，並等待下周聯儲局議息會議結果。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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