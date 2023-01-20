《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２０日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布耐用品訂單等數據，料為下

周四（２６日）市場焦點。

各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月領先指

標，跌幅料由１％收窄至０﹒７％。同一時間，歐元區公布１月消費者信心指數。下周二德國公

布１２月進口物價。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１２月ＮＡＢ企業信心指數。下周三本港

時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季消費者物價指數，季率升幅料由１﹒８％收窄至１﹒６％，

年率升幅料由７﹒３％擴大至７﹒５％；１２月消費者物價指數，年率升幅料由７﹒３％擴大至

７﹒７％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１１月同時指標；１１月領先指標。本港時間

５：００ｐｍ，德國公布１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８８﹒６升至９０﹒６。



＊日本公布工具機訂單＊



下周四本港時間２：００ｐｍ，日本公布１２月工具機訂單。本港時間４：３０ｐｍ，香港

公布１２月出口；１２月進口；１２月貿易收支。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布第四季

ＧＤＰ價格指數，料由４﹒４％降至３﹒２％；第四季核心個人消費支出平減指數；第四季個人

消費；１２月耐用品訂單料由下滑２﹒１％改善至升２﹒８％；１２月批發庫存；連續申請失業

救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月新屋銷售，

料由６４萬降至６１﹒４萬，月率料由５﹒８％逆轉至下滑４﹒１％。（ｗａ）

