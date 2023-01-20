《品中資－羅國森》「兔」氣揚眉靠科技股

《品中資》今日（２０日）年廿九，對港人而言，受盡折騰的虎年，也終於過去了。那一句

「苦盡甘來」的成語，似乎很貼切呢，尤其將它改成「虎盡金來」。不是嗎？經歷完去年３月的

第五波疫情後，再捱了大半年，踏入２０２３年之後，即到了虎年將盡的時候（虎盡），就陸續

傳來好消息。

首先，曾經令人膽顫心驚的新冠病毒，在經過多次變種之後，雖然傳染性高，但殺傷力大大

降低。只要接種了疫苗，即使感染了，絕大部分都只會像普通感冒一樣，休息幾日便可以康復，

令到這個病毒變成風土病。

去年中之後，世界各地都已經陸續取消防疫政策，到了最近，就連一向嚴守「動態清零」總

方針的內地，也正式放寬了入境檢疫政策，香港也很快地跟隨。到了執筆時已經知道，香港會在

１月３０日起取消隔離令，即是感染了也不用強制隔離。

而香港與內地則於１月８日正式免檢疫通關，初期當然主要是兩地親人團聚性質的往來，但

據悉，已有逾百萬內地人正申請赴港旅遊或商務簽注，估計農曆年後會陸續來港，帶旺香港經濟

，這不是「金來」嗎？！

但正如上文所說，虎年有大部分時間都是處於抗疫階段，投資市場難免受到影響，去年３月

和９－１０月是最低迷的時期。但同樣地，踏入２０２３年，或去到「虎尾」的時候，大部分股

票，尤其是受疫情打擊最深的股票，都已經見底回升。

去年虎年來臨的時候，我在本欄推介了８隻「虎進金來」股，包括騰訊（００７００）、贛

鋒鋰業（０１７７２）（下稱贛鋒）、藥明生物（０２２６９）（下稱藥明）、碧桂園服務

（０６０９８）（下稱碧服）、小米集團（０１８１０）（下稱小米））、中國平安

（０２３１８）（下稱平保）、中海油（００８８３）和中電信（００７２８）。



＊舊經濟股有升有息＊



說實在，今年的成績不算好，錄得升幅的股票只有兩隻，就是傳統舊經濟股的中電信和中海

油，兩者的升幅都是一成六左右。而且，這是未計收息的回報，該兩股都是超高息的，如果連同

派息，回報超過兩成呢！

而表現最差的股票則是碧服。正如早前我在本欄中也提過，對於碧服，我始終是不服的，因

為她的財政狀況沒有變差，某程度還受惠於客觀環境，因為可以借此機會收購同業壯大，奈何因

著母公司碧桂園（０２００７）之名，她的股價跌幅竟然跟母公司看齊，都是跌五成多，就令我

意難平了。

這幾年我都有推介股王騰訊，奈何牛年已經跌了一截的騰訊，去年仍要下跌。不過，就在虎

盡的時候，騰訊從低位大幅反彈八成六（去年１０最低位曾見２０５﹒６元，昨日收報

３８２﹒８元），盡顯股王功架。

另外，令我頗失望的股票還有贛鋒和小米，兩者的跌幅都近三成。小米的情況我較易理解，

因為去年環球經濟轉弱，仍然以手機為主要業務的小米，業績難免受影響；但贛鋒生產的充電電

池，生意仍然不錯，業績也亮麗，奈何仍要殺估值。

至於平保和藥明，股價大幅回落之後，到虎盡時有明顯反彈，埋單計數上落不大。其實，同

期恒生指數和國企指數大約跌了一成，即是我的推介中，有一半跑贏大市，另一半跑輸大市，這

當然是不理想的。

本來，去年我揀股的時候，已經新舊經濟股並重，即使選新經濟股，也不選未賺錢的股票。

但現在回看，我仍然不夠決心，如果我再側重一些大型舊經濟股，表現應該會更好的。

無論如何，我們應該向前看。整理和分析過今年的經濟形勢後，正如今日的文章標題，如果大家

想兔年吐氣揚眉，今年應該側重科技股，即新經濟股了。



＊擴大內需 大型科技股受惠＊



無他，內地經濟經過３年疫情的衝擊，已經到了臨界點，而中國跟西方國家的關係又跌落低

點，所謂的「外循環」已經不可靠，能夠恃著的就是自己的「內循環」，因為內地已經形成一大

批有消費能力的中產階層，他們手上也不是沒有錢，問題是大家都勒緊褲頭，不敢花錢。如果能

夠調動他們的購買力，內地絕對可以重振經濟。也因此，去年底召開的中央經濟工作會議，也重

申要將擴大內需作為首要任務。

幾隻龍頭科技股，其實就是徹頭徹尾的內需股，當中包括阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）和京東（０９６１８）。其實，雖然騰訊（００７００）的核心業務是電腦或手

機遊戲，這也是內需的一個環節。

阿里巴巴的核心業務是商貿，美團的核心業務是外賣，根本就是民生必需，至於京東，她是

內地最大的電商平台。只要她們的業務正常，甚至大幅增長，就等於內部需求開始回復增長。

過去一兩年，這類龍頭科技股的發展好像來到一個樽頸位，一方面當然是因為政府的監管措

施，但另方面也受到經濟放慢和疫情困擾。只要政府的監管和疫情告一段落，過一段日子，廣大

市民的消費就可以回復正常，也可能會出現雪球效應。

因此，從投資角度，以上幾隻龍頭科技股都值得中長綫買入，再配合旅遊業的復甦，今年我

的兔年發財股推介就以科技股為主，包括：騰訊、阿里巴巴、美團、京東、携程集團

（０９９６１）、中國中免（０１８８０）、同程旅行（００７８０），再加入一隻「黃袍加身

」的中芯國際（００９８１），希望科技股今年能夠來個報復式反彈。

具體的點評留在兔年跟大家見面時再談，在此跟大家拜個早年，祝大家兔年行大運，大展鴻

兔，兔氣揚眉。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

