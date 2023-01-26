本港九九金兔年首日高收，每両收市報１８１５０元，升２６０元

《經濟通通訊社２６日專訊》金銀業貿易場在大年初五舉行癸卯開市儀式，本港九九金在兔
年首個交易日，第一口價每両報１８０８８港元，而人民幣公斤條第一口價每克報４２３﹒９８
元人民幣。九九金價在開市後升幅擴大，一度高見每両１８１８８港元，收市報１８１５０港元
，較上個交易日升２６０港元或１﹒４５％。（ｂｎ）
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