《日入而息》港股兔年開局收近１１個月高，九九金兔年首日高收

《今天重點》

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陳茂波稱雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台

港交所（００３８８）歐冠昇稱ＩＰＯ市場出現復甦，續提升市場吸引力；史美倫稱正籌備歐洲

辦事處，續推進綠色金融和ＥＳＧ

陳國基稱兔年中港人流資金流更活躍，金銀業發展大有所為；張德熙料上半年金價或挑戰每盎司

２０００美元，上望２５００美元

兔年九九金首日第一口價每両報１８０８８港元；本港九九金兔年首日高收，每両收市報１８１

５０元，升２６０元

消息指啟德和柴灣將建簡約公屋，市區單位佔整體一半

本港出口貨值連跌八個月，１２月跌幅擴大至２９％遜預期；本港去年商品出口貨值下跌８﹒６

％，進口跌７﹒２％

本港新增２４０１宗確診，再多２８名患者離世

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《即日市況》

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恒指全日高收５２２點報２２５６６，小米升逾１２％全日領漲藍籌

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《美元匯價》

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歐元在１﹒０９５０附近遇到阻力

歐元最新報１﹒０８９７╱９８，日圓最新報１２９﹒９３╱９６

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《公司業績》

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國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ半年盈轉虧蝕１﹒０３億英鎊

金沙中國（０１９２８）上季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ盈轉虧５１００萬美元

百勝中國（００９９８７）考慮宣派及支付季度股息

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《公司資訊》

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康方生物（０９９２６）已收Ｓｕｍｍｉｔ第一期首付款３億美元

希慎興業（０００１４）料新春前後商場銷售按年增長１０％

ＩＭＡＸ Ｃｈｉｎａ（０１９７０）春節開畫票房１﹒６１億元人民幣，創歷史第二高

保誠（０２３７８）進軍澳門市場，獲批於澳門設立香港公司轄下分行

新地Ｖ ｃｉｔｙ及Ｖ Ｗａｌｋ斥逾６８０萬推廣，料生意增兩成

港交所（００３８８）歐冠昇稱ＩＰＯ市場出現復甦，續提升市場吸引力；史美倫稱正籌備歐洲

辦事處，續推進綠色金融和ＥＳＧ

中國互聯網投資（００８１０）不知悉任何股價及成交量波動的原因

嗶哩嗶哩（０９６２６）擬向騰訊相關公司購買文學作品等版權

攜程（０９９６１）與ＷＴＴＣ報告：環球旅客繼續轉向可持續旅遊模式

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《國企紅籌》

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紅星美凱龍（０１５２８）：阿里行使交換債，增持公司股權至約一成

東航（００６７０）今年春運計劃投入運力已恢復至２０１９年同期近九成

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《神州民企》

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四環醫藥（００４６０）兩款非ＰＶＣ粉液雙室袋產品納入醫保目錄

融信（０３３０１）優先票據到期欠本息４﹒３億美元，尋求解決方案

華油能源（１２５１）合夥印尼石油勘探，三年出資１１５８萬美元

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《中國要聞》

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中國駐福岡總領事表示港貨輪沉沒事故８名船員確認死亡；香港藉貨輪長崎對開海域沉沒多人失

蹤，中方高度關注

春運第１９天發送旅客３５３０萬人次，同比增７３％

３１省市ＧＤＰ：廣東江蘇差距縮小，上海吉林萎縮

兔年應節之選？年夜飯兔頭賣爆，零食訂單量暴增７倍

厄瓜多爾大壩現逾七千裂縫，該國歸咎中方工程品質差

四川瀘定發生５﹒６級地震

據報中國黑客攻擊南韓學術機構，企圖入侵政府網站

暴雪國服下周三開放退款，網易支持全現金全平台退款

據報中國進出口銀行同意斯里蘭卡債務展期兩年

北京新建商品住宅成交面積按周降幅為一線城市中最大

華夏幸福全部境外債重組獲通過，已獲英法院出具裁決

寧王牽頭簽下１０億美元協議，以開發玻利維亞鋰資源

荷蘭光刻機巨頭表示美對華出口禁令將推動中國技術研發

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《俄烏開戰》

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美德首次向烏克蘭提供主戰坦克，拜登稱烏軍即將反攻

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《國際要聞》

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鮑威爾確診新冠病毒，仍計劃出席２月議息會後記招

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《外圍經濟》

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ＩＢＭ公布樂觀的年度營收預測，計劃裁員約１﹒５％

冬季風暴來臨前，紐約取暖油價格創季節性紀錄新高

分析師預計英特爾去年第四季度業績遜預期

加拿大央行希望修改法例以抵銷財務損失

南韓去年第四季度經濟萎縮，出口下降和消費放緩拖累

印度將在公開市場出售３００萬噸小麥以降低價格

新加坡核心通脹率連續３個月持平，料上半年保持高企

日本央行購債令部分債券被排除在關鍵指數之外

智利因項目延誤下調銅產量增長預測

特斯拉季度利潤超預期，計劃盡快提高產量

美國天然氣期貨自２０２１年５月以來首次跌破３美元

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《大國博弈》

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美國將加強施壓中國停止入口伊朗石油

美國研判中國國企援助俄羅斯，正向中國交涉

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《其他消息》

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前區議員曾錦榮涉詐騙選舉開支，延至下月２２日判刑

李家超下月率團訪問中東，加強商貿投資文化交流

盧偉國及林振昇建議政府再派電子消費券

駐港公署譴責美國駐港總領事惡意攻擊《港區國安法》

港府譴責美國駐港總領事言論，斥無事生非危言聳聽

陳國基稱兔年中港人流資金流更活躍，金銀業發展大有所為

陳茂波稱雙櫃台、互換通等將於上半年陸續出台

黃偉綸稱稍後交代「簡約公屋」市區選址，將檢視造價有否下調空間

本港出口貨值連跌八個月，１２月跌幅擴大至２９％遜預期

本港去年商品出口貨值下跌８﹒６％，進口跌７﹒２％

運輸署表示港珠澳大橋往來港澳的香港私家車配額將增１０００個

保安局擬開放沙頭角邊境禁區，每日旅行團及個人旅客上限１０００人

丘應樺翼全面通關成兔年大禮，下月將訪沙特及阿聯酋

酒樓業表示新春市道好轉，人均消費較疫情前多５－６％

年初四入境澳門旅客回落至７萬多，新春期間酒店入住率逾九成

旅議會表示內地團下月６日起陸續來港，料初期每日１０多團

賀一誠到訪六大博企，了解非博彩元素設施及新春營運情況

中原表示農曆新年長假十大屋苑錄１８宗成交創新高

九巴表示擬增康城過海線，加強往來將軍澳至科學園服務

仲量聯行料今年亞太區商業地產投資額跌５－１０％

消息指啟德和柴灣將建簡約公屋，市區單位佔整體一半

兔年九九金首日第一口價每両報１８０８８港元；本港九九金兔年首日高收，每両收市報１８１

５０元，升２６０元

張德熙料上半年金價或挑戰每盎司２０００美元，上望２５００美元

凱施餅店經營公司遭入稟申請清盤，３﹒２９高院聆訊

據報美國ＦＴＣ試圖阻止歐盟批准微軟收購動視暴雪交易

民生銀行起訴泛海控股、盧志強等，索償超７０億元

ＡｌｉｐａｙＨＫ在內地和澳門消費筆數較去年新春升１８倍

信銀國際向員工派２０００元開工利是

花旗香港以電子方式向全行員工派發６８８元利是

富融銀行推出「福兔迎富多重賞」

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《新冠感染》

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本港新增２４０１宗確診，再多２８名患者離世

衞生署過去一個月接獲１３宗疫苗異常事件報告

林哲玄同意成立委員會檢討疫情缺失，以免重蹈覆轍

袁國勇稱現階段不宜解除口罩令，３月可考慮放寬

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