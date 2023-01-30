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即市新聞

30/01/2023 16:03

《美元走勢－羅明立》聯儲未必即時轉向，美元仍有反彈機會

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２９﹒５０　１３０﹒２９　１２９﹒２０
　　歐元╱美元　１﹒０８６１　１﹒０８７９　１﹒０８５８
　　英鎊╱美元　１﹒２３９２　１﹒２４０６　１﹒２３８１
　　美元╱瑞郎　０﹒９２１０　０﹒９２２０　０﹒９２０１
　　美元╱港元　７﹒８３２４　７﹒８３２７　７﹒８２７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１２月消費者支出下降０﹒２％，降幅大過預期，個人收入則上升
０﹒２％，符合預期。同期ＰＣＥ物價指數按年升５％，核心指數升４﹒４％，都與市場預測一
致。此外，１月密歇根大學消費者信心指數終值上修至６４﹒９，而１２月成屋簽約銷售指數按
月升２﹒５％，好過預期。數據顯示通脹情況繼續回落但屬於預計之內，其他數據則不俗。美國
財政部長耶倫對近期美國通脹和就業數據感到鼓舞，但認為利率高企的確令經濟有陷入衰退的風
險。本周聯儲局將議息，今次加息０﹒２５％應無疑問，市場預期局方３月再上調０﹒２５％就
會停止加息，美匯繼續低位波動。。
　　然而，美國通脹雖持續回落，但當地第四季經濟增長理想，勞動市場仍然有好表現，聯儲局
未必即時改變其貨幣政策立場，以免情況出現反覆。若局方態度未如市場預期般放鬆的話，美元
仍然有反彈機會。歐元上周五（２７日）曾經跌穿１０天線的１﹒０８５０，有可能先下試２０
天線附近的１﹒０７５０╱８０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０９００　１﹒０８００　１﹒０９４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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