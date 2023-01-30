《美元走勢－羅明立》聯儲未必即時轉向，美元仍有反彈機會

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １２９﹒５０ １３０﹒２９ １２９﹒２０

歐元╱美元 １﹒０８６１ １﹒０８７９ １﹒０８５８

英鎊╱美元 １﹒２３９２ １﹒２４０６ １﹒２３８１

美元╱瑞郎 ０﹒９２１０ ０﹒９２２０ ０﹒９２０１

美元╱港元 ７﹒８３２４ ７﹒８３２７ ７﹒８２７７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國１２月消費者支出下降０﹒２％，降幅大過預期，個人收入則上升

０﹒２％，符合預期。同期ＰＣＥ物價指數按年升５％，核心指數升４﹒４％，都與市場預測一

致。此外，１月密歇根大學消費者信心指數終值上修至６４﹒９，而１２月成屋簽約銷售指數按

月升２﹒５％，好過預期。數據顯示通脹情況繼續回落但屬於預計之內，其他數據則不俗。美國

財政部長耶倫對近期美國通脹和就業數據感到鼓舞，但認為利率高企的確令經濟有陷入衰退的風

險。本周聯儲局將議息，今次加息０﹒２５％應無疑問，市場預期局方３月再上調０﹒２５％就

會停止加息，美匯繼續低位波動。。

然而，美國通脹雖持續回落，但當地第四季經濟增長理想，勞動市場仍然有好表現，聯儲局

未必即時改變其貨幣政策立場，以免情況出現反覆。若局方態度未如市場預期般放鬆的話，美元

仍然有反彈機會。歐元上周五（２７日）曾經跌穿１０天線的１﹒０８５０，有可能先下試２０

天線附近的１﹒０７５０╱８０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０９００ １﹒０８００ １﹒０９４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

