《缸邊隨筆－石鏡泉》兵凶戰危，買這兩種股

《缸邊隨筆》本周市場焦點是加息，美儲局將於香港時間今（３１日）、明（１日）兩晚議

息，預計會於港周四（２日）凌晨３時公布結果。投資者可從議息結果看到，美儲局對貨幣政策

的最新態度，例如市場最想看到的：美儲局會放慢加息步伐，因美儲局加減息政策是今年市場不

確定性的兩大因素之一。



美國財金官員近日的言論，已預告了美儲局對貨幣政策的最新態度，未必會為市場帶來太大

驚喜。美儲局副主席布雷納德（Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ）表示，通脹雖有開始回落迹象，

但仍很高，故美儲局有必要繼續加息，以遏通脹。



勞動力市場也是經濟重要指標之一。布雷納德指除失業率外，還要看平均每周工作時數、臨

時工需求、每個月職位增長等數據。今時美國勞工並不緊張，工資增長放緩，消費者預期並沒有

太大變化，意味著像７０年代，由工資帶動螺旋式上升的通脹不會出現，經濟可望會如預期般「

軟著陸」。她重申，美儲局應維持高息一段時間，以確保通脹回落至２％的目標。



至於是否支持市場普遍預期的加息四分一厘，這位會接任白宮首席經濟顧問的熱門人選則沒

有提及。



＊加息真係得？＊



此外，上周公布的１２月核心ＰＣＥ物價指數按年升４﹒４％，符合市場預期，亦較１１月

顯著回落，而美國去年第四季ＧＤＰ按季增長２﹒９％，亦較市場預期的２﹒６％為佳，美國財

政部長耶倫（Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ）表示對近期美國通脹及就業數據感到鼓舞。即是：美

國兩位主要財金官員對以加息遏通脹的效果都感到滿意。



市場普遍預期，美儲局加息會於今年上半年見頂，並於年底前開始減息。若看美國１２月非

農業就業數據，失業率為３﹒５％，只比預期的３﹒７％稍低；平均時薪年增率４﹒６％，上個

月４﹒８％，但自２０００年以來，年增率平均為２﹒９％。可見時薪增速雖放緩，但距離平均

值仍非常高，美國勞動力市場其實仍很緊張。除非爆發金融風暴，出現流動性危機，否則，莫說

是減息，加息頂位之高及維持時間之長或會遠超市場預期。



不過，市場看美儲局對加息的樂觀期望，近乎天真。正如耶倫說，在高息環境下，美國經濟

仍有陷入衰退的風險。《彭博》最新調查就顯示，市場預期美國經濟第二和第三季將萎縮，未來

１年有６５％機會出現衰退。



＊防兩隻黑天鵝＊



經濟衰退無疑是市場不確定性另一大因素，但有分析就認為，今時衰退機會確小了，美儲局

預期的「軟著陸」亦可望成真。因為：一、有別於去年，今年中國快速開放，邁向復常；二、歐

洲能源價格回落；三、經濟數據比預期強勁。因此，有認為會否出現衰退還未有定論，現在言之

尚早，但市場也未具牛市的條件。此外，有分析亦提醒投資者須留意兩隻「黑天鵝」：上文提及

的美儲局「鷹」式猛加息及維期長度，均在市場意料之外，以及美國企業盈利被高估。



如看美國Ｍ２供應量，即國內活期及定期存款、流動資金，今時是１９６０年代以來史上最

低的。錢作怪，錢印得多了，資產（例如股、樓）價格便升；錢少，資產價便不易升，如果資產

價格在高位，更會跌。如看全球央行印錢速度是增或減的「信貸脈衝情況就更不妙：２００８年

金融風暴，企業每股盈利也跌了３０％；現在各國央行印錢速度雖減，但跌得更快，大家認為今

次會跌幾多？而信貸脈衝情況往往超前，１２個月後盈利才會反映出來。在此情景下，怎投資？



市場環境兵凶戰危，即使看淡，投資者也未必需要盡沽股票（高息股或要惜沽），甚至沽空

，或可考慮持有不少於５０％至７０％現金，其餘以衍生工具買跌，等待時機撈貨。



＊股神揀股心法＊



如果仍要買股，不妨看看巴菲特在４１年前寫給股東的信。他指出，能在高通脹環境下，立

於不敗之地的公司會有以下任何一種特質：一、有能力提升產品的價格，而毋須擔心加價後，會

失去市場佔有率或銷量少了。這些企業通常從事消費者必需品的生產或服務，例如廁紙或美式漢

堡包連鎖店；或二、面對需求上升，有能力增大產能，又或早已投資了，在今時錢緊環境下，毋

須再大幅增加資本支出的科技公司便屬此類。



科企早期投資往往比一般企業大，但當開發完畢，便毋須再投入太大資本，只要養住員工，

維持營運便可，例如視頻平台，盈利來自廣告，只要在視頻片段中加插理論上可以無限的廣告，

利潤就會倍增。因此，當經濟回暖，科技股龍頭便會率先回升。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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