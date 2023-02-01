《國金頭條》聯儲局議息之際通脹壓力放緩，美股走高美匯偏軟

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局即將於當地時間周三（１日）公布新年首次議息會結
果，經濟數據顯示通脹壓力放緩，為下調加息幅度創造條件。美股周二（３１日）上行。
道指漲３６８﹒９５點，或１﹒０９％，收３４０８６﹒０４點。納指漲１９０﹒７４點，
或１﹒６７％，收１１５８４﹒５５點。標普５００漲５８﹒８３點，或１﹒４６％，收
４０７６﹒６點。
標普創下去年１０月以來最大月漲幅，亦是２０１９年來最佳１月表現，達６﹒２％。納指
也錄得半年來最佳月度表現，達１０﹒７％。道指月線亦升２﹒８％。
美國第四季度僱傭成本漲幅放緩至１％，並低於預期，進一步表明通膨降溫。此外，美國
１１月住宅市場繼續降溫，房價較６月高點下跌２﹒５％。
據外電報道，市場預期聯儲局今次加息２５個基點，如果出現更多通脹降溫的證據，聯儲局
料將在３月的貨幣政策會議上考慮暫停加息。
＊黃金期貨重回升勢＊
紐約尾盤美匯指數下跌０﹒１８％，至１０２﹒１０。黃金重回升勢，紐約期金漲０﹒３％
，收每盎司１９４５﹒３０美元，月線上漲６﹒５％。
石油期貨上漲，紐約期油升１﹒３％，收每桶７８﹒８７美元，但月線下跌 １﹒７％。布
蘭特期油跌０﹒５％，收每桶８４﹒４９美元，月線跌幅近１﹒７％。（ｊｆ）
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