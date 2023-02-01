《台股攻略－黃振宇》外資連日入市，台股再度回勇

《台股攻略》台股今日（２日）高開，加權指數以１５３４６點開市，電子權值股回勇，解

封概念股成市場焦點，指數升１５４點，以高位１５４２０點收市，成交金額約２３３６億元（

新台幣．下同），三大法人合共淨買入１２１﹒９８億元，外資已連續１２個交易日錄得淨買入

記錄。

電子權值股普遍上揚，台積電收５３０元，升１﹒５％；大立光收２２１５元，升４﹒２％

；台達電、瑞昱、廣達、研華及日月光投控等電子指標股同步受捧，均升１％至３％。光學股的

玉晶光、亞光、聯一光、佳凌及伯特光均升２％至４％。印刷電路板（ＰＣＢ）股交投暢旺，南

電升５％，創１個半月新高；欣興升３﹒７％，景碩升４％，同欣電、華通、金像電、台郡及高

技均升２％至４％。微控制器（ＭＣＵ）股的新唐、應廣及九齊同步漲停，笙泉及義隆均升超過

５％，盛群、紘康、松翰、凌通及偉詮電址均升１％至４％。台灣政府將全民普發６０００元現

金，加上中國放寬邊境措施，市場資金積極追捧解封概念股，其中民生消費概念股的王品漲停，

升近２年新高，瓦城、六角、漢來美食、美食－ＫＹ及八方雲集等均升１﹒４％至２﹒８％。旅

行社股同步受捧，雄獅、鳳凰、易飛網、山富及五福均升１％至３％。

市場預期美聯儲加息步伐放緩，電子類股份有望削減貸款成本，電子股紛紛受捧，建議避免

高位追入股份，投資者可待大市回調時分注入市。若議息結果符合市場預期放緩加息，電子股及

電動車概念股等值得關注。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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