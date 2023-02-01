【通關復常】上海商業銀行全線分行周六恢復正常服務

《經濟通通訊社１日專訊》上海商業銀行宣布，由本周六（４日）起，全線分行恢復周六正

常營業時間。

該行星期一至五營業時間由上午９時至下午５時３０分；而星期六營業時間為上午９時至下

午１時。（ｂｉ）

