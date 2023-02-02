《缸邊隨筆－石鏡泉》還加息？

《缸邊隨筆》美儲局昨晚（１日）議息後仍公布加息，但應加嗎？筆者一直認為不。傳統經

濟理論是經濟好，加息；經濟差，減息。看下方數據，你說美經濟是好，還是差？



＊１）大公司申請破產數 創２０１０年以來同月新高＊



大公司是指負債逾５０００萬美元的公司。在環球金融危機（Ｇｌｏｂａｌ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｒｉｓｉｓ， ＧＦＣ，美國人不想講雷曼爆破，因為雷曼是美國公司

，如講環球金融危機，就是環球的事，不是美國引來的）後，在２００９年１月有逾３０家大公

司申請破產，２０１０年１月有逾２５家大公司申請破產，而今年１月則有２０家大公司申請破

產。在餘下的１１個月，相信大公司申請破產會陸續有來。



有這估計是因為ＣＣＣ級的垃圾債量自２０２２年６月起逐步上升，這些垃圾債升，是因為

美儲局於２０２２年３月起加息，之前逾十年的減、減、減息，引致不少經營不善的公司，仍可

以低息去續命，但息一升，這些公司便頂不來，要申請破產，這個現象是可以預期的。日本就有

不少殭屍企業，靠日央行的零息政策所撑著的公司，一碰上加息，就不能不瓜。



如２０２３年是美大公司的執笠年，美經濟是差了，美儲局還要加息？



＊２）卡通紙盒需求急降＊



卡通紙盒是今時出貨，尤其是郵購的伴生物，如卡通紙盒需求降，經濟應是差的。



二十多三十年前，有位供應卡通紙盒予彩星（做忍者龜那家公司）。有年彩星

（００８６９） 訂卡通紙盒大增，卡通盒供應者奇怪，他也是炒股者，他有兩個考量：彩星是

裝假狗，訂了的卡通紙盒是要來擺，以谷高其股價，若是其股價是虛的；彩星生意真的好，於是

他用幾晚去彩星廠外觀察，見到真是裝貨運出，回來便大買彩星股票，到股價升了上去後，其他

人才聽到彩星謂其忍者龜生意大好，但其他人此時才跟，已是高位接貨了。



講這陳年舊事，就是發達機會不是在賽馬會，而是大家周圍身邊事，賺錢機會是留給細心觀

察者。



據美Ｆｉｂｒｅ Ｂｏｘ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ數據，美國的卡通盒交貨量於２０２２

年第四季下跌了８﹒４％，是自２００９年第三季以來下跌最多的。



卡通盒交貨量低了，庫存應升，事實亦如是。拍拼來對比，是相互印證了其可信性，亦是間

接印證美國的製造業無乜貨可出，經濟怎能好？



＊３）居民可支配支出大降＊



可支配支出是ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ ｉｎｃｏｍｅ，用港語謂，是荷包有水。如

ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ ｉｎｃｏｍｅ少了即是乾塘，對社會經濟的支持自然少了。



在剛公布的２０２２年第四季度ＧＤＰ中，美財長耶倫話，數據好，反映美經濟好，加息無

礙，但其中的ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ ｉｎｃｏｍｅ就不如是說。



２０２２年的美居民ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ ｉｎｃｏｍｅ的萎縮，與１９３２年大蕭條時

期的美居民ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ ｉｎｃｏｍｅ的萎縮有得揮，這說明甚麼？



３０年代大蕭條期，美失業者排隊去領救濟餐。今時美失業者除可領失業救濟，期滿了，就

可去領救濟餐，想食好啲，就去超級市場去拿（不是搶，也不是偷）。因為今年不少美國州郡已

將「偷」、「搶」９００美元左右的案件，是不會立案的，故美超市就是最大食物銀行！！！



以上三者，美儲局看不到？仍要加息，是傻了。不是？稍後談。今天大家且看美儲局怎為其

加息說理好了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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