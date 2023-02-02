《談國論企－黎偉成》服務業明顯提升利經濟恢復

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２３年１月份，突明顯擴張，結束由

２０２１年９－１２月份皆陷收縮劣境，乃受惠於服務業的商務活動轉旺，而建築業亦保持擴張

之態。政府優化防疫控疫措施，使鐵路運輸、道路運輸等物流迅告活躍，肯定促使住宿、餐飲等

行業得到積極支持，國民經濟回復穩中有進發展在望。



＊控疫優化措施促社會活動和服務業重新活躍＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業的商務活動指數在２０２３年１月份，環比大

幅提升１２﹒８個百分點，和重新回到超越臨界點５０的５４﹒４水平，有出人意表的好轉，並

初步結束２０２２年末所遇到的嚴重挑戰和衝擊。要指出，非製造業商務活動指數於２０２２年

１２月份僅達４１﹒６和環比大幅回落５﹒１個百分點，跌至４０的邊沿，為２０２２年表現最

差勁的月份，肯定受到新冠肺疫而現改稱新冠感染的疫情衝擊；此項數據於２０２３年伊始的１

月份，突然再步擴張，就因政府控疫防疫措施有明顯優化所致。由此可見，疫情的變化，對經濟

社會有十分重大的影響。

非製造業的商務活動指數由明顯收縮轉顯著擴張，很主要受惠於（甲）服務業經營情況好轉

：（一）商務活動指數於２０２３年１月份突然出現環比飆升１４﹒６個百分點，和達致５４的

較快擴張水平，而對上一個月的２０２２年１２月份環比還是大跌５﹒７個百分點至３９﹒４。

服務業商業活動指數之有明顯改善，可從（二）國家統計局對服務業最新發展的闡述，

便見一斑：（１）「鐵路運輸、航空運輸、郵政、貨幣金融服務、保險等行業的商務活動指數，

皆在６０以上高位景氣區」，此與２０２２年１２月份所指的「５２較景氣區」、１１月份的「

５５」，要高得多，但電信廣播電視及衛星傳輸服務等過去快速增長的科技行業，暫時未見較快

的擴張，料稍遲會迎頭而上。

（２）只有房地產業，是低於臨界點。由是推斷，住宿、零售等業都有擴張，只是擴張力度

暫不如人流、物流有關的行業。

估計服務業商務活動有如斯明顯改進，乃受惠於疫情在中國基本再度受控，故國家衛生健康

委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿用約３年的「新型

冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症

為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。我曾指出：疫情基本緩和及受控，是時

候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正

面的轉化。

再看服務業的其他重要指標（三）新訂單亦明顯提升：分類指數於２０２３年１月份環比飆

升１４﹒２個百分點，達５１﹒６和超臨界點，即再度擴張；而２０２２年１２月份回落至

３７﹒４，環比大跌４個百分點，在在顯示服務業近期的營運情況良好。



＊建築業新訂單亦大升惟價格亦走高＊



（四）產銷價格，亦穩：（１）投入產品價格分類指數於是月份，即使環比上升２個百分點

，卻踞略高於臨界點上方的５０﹒９，而（２）銷售價格分類指數即使環比上升０﹒５個百分點

，仍處臨界點下方之４７﹒５，皆低於服務業商務活動指數，有利競爭力。

（五）服務業的２０２３年１月份的商務活動預期指數，回升１２個百分點，至６４﹒３。

行業經營者再度俏看業務前景。

再看（乙）建築業：商務活動指數於２０２３年１月份回升至５６﹒４，環比上升整整２個

百分點，此乃在（Ａ）價格上升的環境底下保持的穩快增長，可見建築業發展穩好：投入產品價

格分類指數即使回升４﹒１個百分點至５５﹒３，但銷售價格分類指數僅升２﹒８個百分點，仍

處５２﹒８略高於臨界點。

惹人注目的，更是（Ｂ）新訂單分類指數於２０２３年１月份環比飆升８﹒６個百分點，並

達到５７﹒４的較快擴張水平，而２０２２年１２月份達４８﹒８而反彈１﹒９個百分點。

（Ｃ）從業人員分類指數是月份環比增７﹒４個百分點達５３﹒１，上月則減１﹒４個百分點為

４５﹒７，足見此業的就業情況同樣受惠於商務活動的好轉。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

