《投資筆記－黃子燊》資產配置角度，美股前景如何看？

《投資筆記》今年１月份，不少資產表現均相對不俗，以代表環球股權資產的ＭＳＣＩ環球

指數為例，即漲了７﹒１％；而代表環球債券的彭博環球債券指數，亦於１月升了３﹒２８％。

然而，在２月份，股債均雙雙錄得下跌，ＭＳＣＩ環球指數及彭博環球債券指數分別下跌了

２﹒９８％及３﹒３２％。在去年第四季，我們在本欄選擇了幾個資產類別，談了談有關觀點，

在本期也簡單更新一下我們對相關資產的最新看法。

在談新觀點前，先回顧一下舊觀點的有效性如何。在去年第四季，就著不同資產類別，我們

的判斷如下：

就著美股，我們當時（１２月６日）認為基於估值及技術面的原因，即使標普５００指數有

所反彈亦不能升穿４１５０至４２００點，在有關位置應考慮適當減持甚至造空（今年標指反彈

高位４１７９點）；

就著港股，筆者當時（１２月９日）認為應持續吸納（當時恒指水平１９４５０點，今年恒指高

位２２６８８點）。

就著債券，我們當時（１０月１４日）提出了三個策略，短年期高收益債策略我們分享了柏

瑞投資及利福國際債券（當時兩者孳息率超過１５％，目前已回落至低於１０％）；長年期投資

級別債我們分享了匯豐永續債（當時債價約在８０的水平，目前約為９３）；同時，我們亦指出

相信長端利率將會見頂（１０年期美國國債利率於１０月２４日４﹒２４％的水平見頂，至執筆

時還未能升穿）。

如今回看，當時判斷雖非完全無誤，但猶幸基本方向上應是正確的。那接下來，我們對有關

資產的觀點是怎樣呢？總體來說，我們對美股看法維持審慎（原因下詳），中港市場在目前水平

（約２０６００或以下水平）應積極吸納（如投資時間框架是６個月或以上的話），債券尤其是

投資級別債券目前為布局良機。在本期，我們希望先由全球股權市場的估值錨－美股說起。



＊美股為全球權益資產的核心＊



美股之所以重要並放在先說的位置，在於它基本上是全球股權市場的核心，美股表現差，其

他市場即使走出相對獨立行情，也難以走出大牛市，所以美股也是我們在考慮對全球權益市場觀

點時會優先考慮的一環。我們認為，首先我們要了解市場在演繹甚麼邏輯，才可以再進一步去判

斷我們應否認同有關邏輯，並作進一步部署。故此我們會先簡單覆盤一下今年以來美股上升的原

因，思考其是否合理，然後再進一步對其作出應如何配置的判斷。



＊美股上升原因解讀及判斷＊



首先，美股在今年以來，尤其是１月，表現相當不錯，主要演繹邏輯是：



－市場對經濟前景的預期轉趨樂觀；

－市場認為通脹受控，美國利率頂峰在望；

－先說（ｉ）市場對經濟前景的預期轉趨樂觀；



在去年底時，市場預期的機率分布主要是偏向於美國經濟會硬著陸或是軟著陸；但到今年以

來，市場對經濟預期的機率分布傾向於經濟會軟著陸甚至不著陸（Ｎｏ ｌａｎｄｉｎｇ）。在

這樣的情況下，市場由原先擔心股市預期盈利會大幅下調，到早前基本不太擔心盈利會下調，自

然股價表現便會較佳了。

那有關觀點合理嗎？的確，我們看到一系列的數據支持經濟預期轉趨樂觀，包括（ｉ）如看

亞特蘭大聯儲銀行的ＧＤＰ Ｎｏｗ估算，可看到對ＧＤＰ的估算在２月整體上是上調的；

（ｉｉ）如看彭博數據，整體共識的美國未來一年衰退機率，亦由高峰６７﹒５％下跌至執筆時

（３月１日）的６０％。（ｉｉｉ）同時，就業市場數據也是非常強勁，１月非農新增職位達

５１﹒７萬個，遠高於原先市場預期的１８﹒５萬個的水平，美國失業率亦處於３﹒４％，為歷

史上的低位，這對美國這種以消費為主導的經濟體的確有正面意義（失業率影響整體可支配收入

水平，後者則影響總消費水平）（ｉｖ）此外，就著美國的１月零售，其按月增長３％，亦是比

預期強勁；加上（ｖ）美國相對強勁的服務業 ＰＭＩ，亦側面印證了其他數據顯示服務業擴張

的情況。因此，市場對美國經濟前景預期轉佳不無道理。

然而，我們對經濟前景的預期不如市場般全面樂觀。我們承認美國的經濟是比預想中要強勁

，最少整體數據均傾向優於預期。惟如進一步考慮，其中部份數據或會過份美化了經濟全景 －

以上文提到的非農就業數據為例，增加５１﹒７萬人的數字，是經季節性調整後得到的，然而

如採用未經季節性調整的數字，則非農就業人數應是減少２５０萬，而非增加５１﹒７萬。誠然

，有關季節性調整是有其道理，但中間調整方法會否令呈現出來的數據優於實際表現，這是值得

我們考慮在內的。上文提到的零售數據亦是同理，１２月本來是消費旺季，１月經調整後數字還

要高於１２月，的確是強勁經濟的體現。然而，未經調整的數據，相對１２月，１月消費數據環

比是下跌１６﹒２％。再次強調，我們不質疑美國經濟比預期中強勁，惟其強勁程度是否如數據

呈現出來的水平，我們則有保留之處。更進一步地說，以往每次加息周期後往往衰退伴隨而來，

而事實加息對上不少企業的營運已構成影響，在息率長期高企的情況下，我們認為美國經濟最佳

情況也是將著陸時間延後，但高增長基本上可能性極低。反映在股市上，即盈利預期最佳情況都

是單位數增長，但更大機會是中低單位數增長（如非下跌的話），指望透過盈利擴張帶動股市上

升基本上可能不大。

其次，就（ｉｉ）市場認為通脹受控，美國利率頂峰在望；

市場今年一度對利率看法較聯儲局為鴿，十年期債息固然一路向下，利率期貨甚至認為聯儲

局今年年底將會降息，這亦是支持美股自年初開始做好的原因。然而，在２月出爐的一連串數據

，應打破了有關期望 － 不論是整體通脹率（Ｈｅａｄｌｉｎｅ ＣＰＩ）、核心通脹率、聯

儲局較關注的另一通脹指標 ＰＣＥ，還是生產者物價指數（ＰＰＩ），最新數據均超出預期。

這既反映了通脹黏性較原先預期為高，亦反映了高利率維持的時間可能比原先預期長。而最新的

利率期貨顯示，６月有超過七成機會加息０﹒２５％，令利率去到５﹒２５至５﹒５％的水平，

這無疑會對所有生息資產構成壓力。然而，綜觀環球資產，美債、美匯指數於２月初均開始對此

作出反應（美國十年期債息及美匯指數均有所抽升），只有美股反應滯後（２月中後才開始下跌

，這無疑和美股市場氣氛一度較熾熱有關），但我們認為，有關利率較高的背景，將會壓制估值

擴張的空間，令市場上升潛力有限了。



＊美股目前估值偏貴＊



進一步而言，從估值角度出發，我們亦認為目前美股估值偏貴，缺乏配置價值。以目前的美

股預期盈利及價格水平，收益率（ｅａｒｎｉｎｇｓ ｙｉｅｌｄ）約為５﹒５４％，而十年期

美國國債債息、六個月美國國債債息，則約為３﹒９１％及５﹒０８％。美股相對長期美國國債

及短年期美國國債的息差，已分別收縮至２０１０年及２００３年最窄後最窄（息差分別約為

１﹒６１％及０﹒４４％）。考慮到股權資產本身相對美國國債這類無風險資產應有風險溢價，

而在目前的宏觀環境下，風險溢價的要求更應是不低的水平，目前美股的估值無疑偏貴，這亦令

由估值擴張帶動的上升空間有限，甚至有估值收縮的風險。



＊短期繼續低配美股，待調整吸納＊



因此，綜合上述的種種因素作出判斷，就是（ｉ）經濟面上，美國經濟是優於預期，但在目

前的宏觀環境下，盈利增長最佳情況也不會高於單位數，但基本及最差情況則是盈利持平甚至倒

退（即假設估值水平能維持不變，且最樂觀情況出現，美股上升空間也少於１０％）；（ｉｉ）

高利率的環境，對估值擴張帶來一定壓力（雖然然我們從市場反應和金融條件指數看見市場資金

仍是頗充裕）；（ｉｉｉ）美股本身估值已去到較高的水平，估值擴張空間有限，甚至在目前的

宏觀環境下，估值有收縮的壓力。在這情況下，我們短期內會繼續維持對美股偏向保守的取態了

，並會在有較深調整時才考慮吸納了。最後，就我們的觀點多說明一句，雖然在戰術性配置上，

我們認為目前應低配美股，然而，在長線的戰略配置上，我們仍然認為美股是相當優質的資產，

應最少予以標配甚至超配，因此在今年，我們會積極等候布局美股的機會了。

《晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊》



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