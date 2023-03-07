  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2023 07:50

《國金頭條》經濟衰退陰霾揮之不去，美股周一上行乏力

　　《經濟通通訊社７日專訊》雖然美股上周創下一個月來最佳單周表現，但經濟衰退陰霾揮之
不去，周一（６日）上行乏力。各大股指僅輕微升跌，華爾街市場人士形容美股處於「暴風雨來
臨前的平靜」。
　　道指微升４０﹒４７點，或０﹒１２％，報３３４３１﹒４４點。標普５００微升２﹒７８
點，或０﹒０７％，報４０４８﹒４２點。納指下跌１３﹒２７點，或０﹒１％，報
１１６７５﹒７４點。
　　摩根士丹利策略師Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ指出，美股或在短期內得到一些技術因素
支撐，但基本面在繼續惡化，這種「熊市上漲」不會持續很長時間。
　　另有分析指出，目前美股處於暴風雨前的平靜，聯儲局主席鮑威爾即將在國會作供，市場仍
預期未來幾周會加息２５個基點。
　　投資者等待鮑威爾講話，紐約尾盤美匯指數下跌０﹒２％，至１０４﹒３１。歐元兌美元升
０﹒４％，至１﹒０６７７。美元兌日圓升０﹒１２％，至１３５﹒９９。
　
＊原油價格突破１００日移動均線＊
　
　　由於業界人士預料美國頁岩油產能將在５、６年後見頂，原油價格突破１００日移動均線。
紐約期油漲７８美仙，報每桶８０﹒４６美元。布蘭特期油上漲３５美仙，報每桶８６﹒１８美
元。不過分析指，中國最新的經濟成長目標低於經濟學家的預期，給原油價格帶來壓力。
（ｊｆ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態07/03/2023
金與正警告美韓，若攔截北韓試射戰略導彈將視為宣戰
人氣文章財經熱話07/03/2023
【虛幣世界】Silvergate資本問題惹關注，比特幣橫行
人氣文章中國故事06/03/2023
《神州經脈》兩會開幕　經濟目標保守　消費為增長主力　Ａ場軟
人氣文章財經熱話06/03/2023
兩會行情逐隻捉！基建電訊股已炒高　仲有邊隻可吼？
人氣文章香港要聞06/03/2023
【兩會焦點】獲夏寶龍提醒國安風險，李家超承諾依法打擊破壞行為
人氣文章香港要聞06/03/2023
廉署去年收到貪污投訴1835宗，跌近兩成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金