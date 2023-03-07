《國金頭條》經濟衰退陰霾揮之不去，美股周一上行乏力

《經濟通通訊社７日專訊》雖然美股上周創下一個月來最佳單周表現，但經濟衰退陰霾揮之

不去，周一（６日）上行乏力。各大股指僅輕微升跌，華爾街市場人士形容美股處於「暴風雨來

臨前的平靜」。

道指微升４０﹒４７點，或０﹒１２％，報３３４３１﹒４４點。標普５００微升２﹒７８

點，或０﹒０７％，報４０４８﹒４２點。納指下跌１３﹒２７點，或０﹒１％，報

１１６７５﹒７４點。

摩根士丹利策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ指出，美股或在短期內得到一些技術因素

支撐，但基本面在繼續惡化，這種「熊市上漲」不會持續很長時間。

另有分析指出，目前美股處於暴風雨前的平靜，聯儲局主席鮑威爾即將在國會作供，市場仍

預期未來幾周會加息２５個基點。

投資者等待鮑威爾講話，紐約尾盤美匯指數下跌０﹒２％，至１０４﹒３１。歐元兌美元升

０﹒４％，至１﹒０６７７。美元兌日圓升０﹒１２％，至１３５﹒９９。



＊原油價格突破１００日移動均線＊



由於業界人士預料美國頁岩油產能將在５、６年後見頂，原油價格突破１００日移動均線。

紐約期油漲７８美仙，報每桶８０﹒４６美元。布蘭特期油上漲３５美仙，報每桶８６﹒１８美

元。不過分析指，中國最新的經濟成長目標低於經濟學家的預期，給原油價格帶來壓力。

（ｊｆ）

