攜程（９９６１）第四季淨虧轉盈２０﹒５７億人幣，營業虧損收窄

《經濟通通訊社７日專訊》攜程（０９９６１）公布截至２０２２年１２月３１日止第四季

業績，由上年同期歸屬股東淨虧損８﹒３４億元（人幣．下同）改善為期內淨利２０﹒５７億元

，每股盈利３﹒１７元；若不計股權報酬費用及投資和可交換債券公允價值變動，第四季歸屬股

東淨利４﹒９８億元按年增長６１﹒２％。

該公司第四季收入５０﹒３１億元增長７﹒５％，毛利３８﹒２８億元上升７﹒４％，營業

虧損由上年同期７﹒０４億元收窄至期內２﹒４０億元。

攜程董事會執行主席梁建章表示，隨著去年１２月中國大部分的旅行限制和隔離政策被取消

、國際旅遊市場繼續保持強勁復甦態勢，全球旅遊業於２０２２年迎來轉折點。在第四季度，歐

洲和美國繼續朝著常態化方向發展，亞太地區亦迅速復甦。自２０２３年初以來，中國出境旅遊

快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。

該公司同時公布截至２０２２年１２月３１日止全年度業績，期內收入２００﹒５５億元，

微升０﹒１％；毛利１５５﹒２６億元，升０﹒７％；營業利潤８８００萬元，而上年同期營業

虧損１４﹒１１億元；歸屬股東淨利１４﹒０３億元，而上年同期淨虧損５﹒５億元，若不計股

權報酬費用以及投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤約１３億元跌約７﹒１％；每股盈

利２﹒１７元，而上年同期每股虧損０﹒８７元。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



