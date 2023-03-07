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07/03/2023 07:55

攜程（９９６１）第四季淨虧轉盈２０﹒５７億人幣，營業虧損收窄

　　《經濟通通訊社７日專訊》攜程（０９９６１）公布截至２０２２年１２月３１日止第四季
業績，由上年同期歸屬股東淨虧損８﹒３４億元（人幣．下同）改善為期內淨利２０﹒５７億元
，每股盈利３﹒１７元；若不計股權報酬費用及投資和可交換債券公允價值變動，第四季歸屬股
東淨利４﹒９８億元按年增長６１﹒２％。
　　該公司第四季收入５０﹒３１億元增長７﹒５％，毛利３８﹒２８億元上升７﹒４％，營業
虧損由上年同期７﹒０４億元收窄至期內２﹒４０億元。
　　攜程董事會執行主席梁建章表示，隨著去年１２月中國大部分的旅行限制和隔離政策被取消
、國際旅遊市場繼續保持強勁復甦態勢，全球旅遊業於２０２２年迎來轉折點。在第四季度，歐
洲和美國繼續朝著常態化方向發展，亞太地區亦迅速復甦。自２０２３年初以來，中國出境旅遊
快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。
　　該公司同時公布截至２０２２年１２月３１日止全年度業績，期內收入２００﹒５５億元，
微升０﹒１％；毛利１５５﹒２６億元，升０﹒７％；營業利潤８８００萬元，而上年同期營業
虧損１４﹒１１億元；歸屬股東淨利１４﹒０３億元，而上年同期淨虧損５﹒５億元，若不計股
權報酬費用以及投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤約１３億元跌約７﹒１％；每股盈
利２﹒１７元，而上年同期每股虧損０﹒８７元。（ｍｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　

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