《午市前瞻》２５０天線為恒指首個反彈阻力，分析鋰礦股弱勢之謎

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收報１９４９０，升２４２點或１﹒２６％，主

板成交６０２﹒５８億元。恒生中國企業指數報６５４２，升１０３點或１﹒６％。恒生科技指

數報３８６１，升７１點或１﹒８７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４５﹒６元，升４元或１﹒１７％，成交３５﹒６８億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８１﹒８５元，升１﹒８５元或２﹒３１％，成交２０﹒０２億元；美團收報

１２６﹒８元，升１﹒４元或１﹒１２％，成交１４﹒６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊溫鋼城：目前大市方向不明確＊



隔晚美股反彈，港股今日開市同樣造好。恒指高開２７５點，報１９５２３，網易

（０９９９９）、百度（０９８８８）高開逾４％，滙控（００００５）亦止跌回升。在重磅科

技及金融股帶動下，恒指早段曾升逾４９０點，惟升至１９７００水平略有阻力。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，隔晚

美國ＫＢＷ銀行股指數終止跌勢，通脹按年升幅亦符合市場預期，減低市場對經濟前景憂慮，外

圍負面因素稍為淡化，是推動恒指反彈的主要原因。

不過，他指恒指近幾日時升時跌，反映目前方向不明確，並預期２５０天線（目前為

１９９００水平）料為首關反彈阻力，後市若能企穩在２０天線（目前為２０２００水平）上，

才有望繼續向上突破。



＊贛鋒可候至４０元吸納＊



據《第一財經》報道，中央赴宜春工作組仍在整頓鋰業亂象，當地鋰企被要求鋰渣不得填埋

。加之幾個月前多家碳酸鋰鍛燒企業被關停。此外，電池級碳酸鋰單日跌每噸７０００元，均價

報每噸３５﹒５萬人民幣，較高峰時的每噸６０萬元大跌４０％。多個不利消息夾擊下，鋰礦股

連日受挫，贛鋒鋰業（０１７７２）對上三個交易日都下跌，前日更曾下試４８﹒０５元。

溫鋼城表示，中央是次整頓事件，相信會為鋰企增加碳酸鋰的環保投入和生產成本，會影響

業績表現。他續指，近期鋰礦股弱勢的致命傷，在於電動車企業開展減價戰，反映消費需求疲弱

，尤其打擊電池級碳酸鋰的價格，贛鋒鋰業因而連日遭到沽壓。

部署方面，溫鋼城指贛鋒上日收市已跌穿１０月１３日的低位４９﹒９元，估計在４０元才

有支持，無貨者可於該位吸納，反彈至１０天線（目前為５３元水平）可食胡，失守３８元止蝕

。（ｅｒ）

