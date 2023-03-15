《股語有云－古添力》中電屬穩健公用股，中線目標價７６銀

《股語有云》中電控股（００００２）主要於香港、內地、澳洲及印度等地從事發電及供電

業務，同時投資於內地、東南亞及台灣的電力項目。

截至２０２２年１２月３１日止，中電錄得全年盈利９﹒２４億元，按年倒退８９﹒１％，

每股基本盈利０﹒３７元。期內，收入按年增２０％至１００６﹒６２億元。去年全年香港能源

業務營運盈利按年上升３﹒２％至８４﹒０３億元，主要由於資本投資增加。

中電指，業績受澳洲業務虧損影響，反映市場在能源轉型時面對的挑戰。在計入

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ公平價值變動之前，營運盈利下跌２３％至７５﹒６億元，若

計入ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ公平價值變動，營運盈利跌５１％至４６﹒２３億元。

去年本地總售電量輕微倒退１﹒５％至３４８﹒２４億度，部分原因是５月的天氣較涼快，

致使住宅客戶用電量減少，經濟放緩亦導致工商客戶的電力需求減弱，尤其是食肆、物業管理公

司及零售店舖。然而，向數據中心的售電量持續上升抵銷了部分影響。此外，燃料成本上升將

２０２３年１月平均淨電價推高至每度電１﹒５４４元，較１２個月前上漲１９﹒８％。



＊澳洲業務下半年料好轉＊



內地業務方面，營運盈利增長３４﹒３％至２２﹒２９億元。雖然大亞灣核電站將於

２０２３、２０２４年進行若干長時間計劃停運，可能會影響發電量，但預計核電項目現時仍是

帶動盈利的主要因素。

另外，中電預期澳洲業務今年上半年仍面對營運挑戰，集團正尋求以合作夥伴或合資形式協

助營運，以確保澳洲業務穩定及改善盈利為集團優先考慮的工作。中電指，澳洲能源市場仍然波

動，高電價等情況未完結，公司落實保障煤炭供應及提升投資穩定度等措施，希望情況改善，令

澳洲業務下半年前景較好。

於２０２２年１２月３１日，集團持有現金及現金等價物為４２﹒５１億元，銀行貸款及其

他借貸為５９２﹒１７億元，淨負債對總資產比率為３２％。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數

據顯示，過去５天有逾７４００萬元淨流入中電控股，過去一個月有逾２億元淨流入，過去三個

月有逾２﹒７億元淨流入。

由於目前市況可謂風雨飄搖，因此，揀選中電呢類公用股相對較為穩健。技術走勢方面，該

股周二走勢現陽燭，今日輕微調整，現小陰燭，９ＲＳＩ處於５９水平，現價５６﹒８５銀處於

１０及２０天線之上，不妨買入，首站２５０天線（約６２﹒５銀）水平，升越此關的話，以

２０２２年８月高位６７﹒３８銀為目標，再升則以同年６月高位７６銀為最終獲利目標，跌穿

去年１０月底位４９﹒６１銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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