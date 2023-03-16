【長實業績】李澤鉅：土儲成本具競爭力，投地有紀律不會盲目出價

《經濟通通訊社１６日專訊》長實集團（０１１１３）主席兼董事總經理李澤鉅出席全年業

績網上會議時表示，本港樓市剛需一定存在，本港相較全球仍「住得太細」，惟短期利率走勢，

以及政府房策將會於短期主導樓市。



＊市場高價時未能中標屬「塞翁失馬」＊



對於集團近期中標本港多塊土地，李澤鉅稱，在回報合理下自然買地，形容市場高價時未能

中標僅屬「塞翁失馬」，而集團投地一直較有紀律，出價不會志在必得，亦不會盲目出價。至於

近期市場出現多次土地拍賣流標情況，他指出，隨時間推展，估價應會跟上出價。

他續稱，地產屬長周期性行業，又指集團幸運地未有於數年前以過高價錢買入太多物業，而

未來完成物業項目較少或為強項，短期物業落成數目非最大憂慮，並指現時集團土儲成本具有很

好競爭力。



＊英式酒館業務抗跌力強＊



長實副董事總經理葉德銓則指出，２０２３年集團預期有９４億元物業銷售入賬，包括飛揚

第１期、名日．九肚山及＃ＬＹＯＳ 的住宅單位項目。

他亦提到，英式酒館業務去年反映抗跌力強，且時會涉及物業業權買賣、重建，直言看不到

出售該業務的原因。

對於本港寫字樓市場疲弱，李澤鉅認為，市場有上有落，加上長江中心二期成本較便宜，亦

非新增土地。當疫情過去，商業活動增加，且中環寫字樓價值不同，而項目為一級海景寫字樓，

相信為當中最「穩陣」項目。（ｒｈ）

