《盤後部署》恒指企穩廿天線才能向上突破，舜宇短炒值博率不高！

《經濟通通訊社１７日專訊》瑞信獲瑞士央行金援，另有１１間美國大型銀行注資拯救第一

共和銀行，美國銀行股強勁反彈，帶動美股回升。

港股今日同樣造好，恒指高開２３５點，報１９４３９。百度（０９８８８）在「文心一言

」發布會後，吸引數以萬計企業申請使用。百度股價高開８％，藥明生物（０２２６９）高開

４﹒５１％，公布去年度業績的長和（００００１）則高開４﹒１８％。



＊數以萬計企業欲試文心一言＊



百度其後愈升愈有，最高曾升至１４６元，升幅逾１５％，收市升１３﹒６７％，報

１４２﹒２元，為表現最佳藍籌股，部分二線科技股亦抽升。此外，內地２月７０個大中城市房

價指數按年跌幅收窄，但按月創１９個月以來最大升幅，多隻內房股上揚，碧桂園

（０２００７）曾揚逾６％。三桶油表現甚佳，中石化（００３８６）及中石油（００８５７）

均漲逾５％，中海油（００８８３）亦有３％進帳。

即使體品股李寧（０２３３１）績後挫９﹒９１％收市，惟多隻重磅藍籌股上升，無阻恒指

日內保持升勢，曾升逾３９０點至１９５９７。最終，恒指繼續在１００天線附近爭持，仍未能

向１０天線突破。

恒指收報１９５１８，升３１４點或升１﹒６４％，主板成交１６４９﹒２３億元，全星期

升１９８點或１﹒０３％。國企指數報６６１５，升１３３點或升２﹒０６％。恒生科技指數報

３９７９，升１６７點或升４﹒４１％。



＊重磅藍籌公布業績左右大市＊



恒指自從於上周五（１０日）裂口下跌６０５點後開始「日升日跌」，很大程度受外圍因素

影響，特別是歐美連日以來出現的銀行系統風險。始終兩會過後，港股本身沒有甚麼特別話題及

消息炒作，導致恒指走勢無明顯方向。

雖然恒指連日來在１００天線附近上落，但３月１０日的下跌裂口尚未完全補回，走勢未見

轉強。下周除了要繼續留意歐美銀行危機的進展外，多隻藍籌股如騰訊（００７００）、藥明生

物（０２２６９）、中移動（００９４１）及美團（０３６９０）等將於本周三公布業績，屆時

絕對影響港股走勢。

短線而言，恒指要繼續向上突破，２０天線（目前為２００５９）為較重要阻力，若然持續

數日能企穩在２０天線上，才有望挑戰２１０００水平。



＊舜宇光學宜績後才部署＊



下周一舜宇光學（０２３８２）將公布去年全年業績。股價今日升５﹒２６％，報９０元，

該股成交約７７３萬股，涉資６﹒８７億元，盤中高見９０元，最低見８６﹒３５元。

集團公布於今年２月各主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量８０６７﹒１萬件，按月升２１％

，按年下降２６％，主要是因為去年同期出貨量基數較高，且現時整體智能手機市場需求仍然疲

軟。鑑於手機鏡頭出貨量持續按年下跌，加上去年受疫情困擾，為本身需求減少的手機市場雪上

加霜，預期下周公布的全年業績難有驚喜。

部署方面，舜宇自今年１月高位１１９﹒７元開始持續回落，近日在８３至８５元水平有支

持。縱使今日收高於１０天線，股價仍受制於２０及５０天線。此外，舜宇成交額長時間偏低，

反映未受投資者追捧，下周一又會受業績表現影響，短線值博率不高。至於持貨者則須留意下周

業績公布後的市場反應，再作相應部署，失守８０元則止蝕離場。（ｅｒ）

