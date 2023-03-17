【企業盈警】銀城國際控股料去年盈轉虧，蝕８至１２億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》銀城國際控股（０１９０２）公布，預期截至２０２２年１２

月３１日止年度的母公司擁有人應佔虧損介乎約８億元至約１２億元（人民幣．下同），而截至

２０２１年１２月３１日止年度則錄得母公司擁有人應佔溢利約１﹒４２億元。

盈轉虧主要由於整體市場環境變動以及中國ＣＯＶＩＤ－１９疫情等因素影響，已確認房地

產及其他資產減值虧損增加；人民幣貶值導致外匯虧損，以及投資物業的公平值虧損。（ｈｐ）

