【企業盈警】新晨動力料去年稅前虧損收窄至約１﹒１億元人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》新晨動力（０１１４８）發盈警，預期２０２２年全年稅前虧
損約１﹒１億元（人民幣．下同），而２０２１年同期則錄稅前虧損約近４億元，即按年虧損減
少。
集團稱，虧損減少主因按照預期信貸虧損模型，就集團若干貿易應收款項計提之減值虧損撥
備減少，並強調，所有減值虧損均為非經常性質的非現金項目，不會影響集團之日常營運及現金
流。（ｒｈ）
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