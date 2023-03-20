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20/03/2023 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》聯儲局本周或暫停加息，購矽銀匯控執平貨

　　《娥姐錦囊》美國矽谷銀行（ＳＶＢ）及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ相繼倒閉後，市場
關注美國聯儲局本周加息步伐會否有變，我估計聯儲局最大可能是暫停加息，即使利率上調，加
幅亦只會是０﹒２５厘，今次美國當局迅速拆彈，已做得不俗，但若能預早做好風險管理則更佳
。　
　　面對瑞信集團爆雷的危機，歐洲央行（ＥＣＢ）上周四（１６日）仍堅持按計劃加息半厘，
將存款利率上調至３厘。不過，我相信聯儲局本周議息時，將顧慮到美資行的隱憂而減慢加息步
伐，本來聯儲局多次加息後，現在也是放慢行動的時候，好讓市場消化加息影響，一方面，就業
數字不會突然惡化，另一方面，今次矽谷銀行出事，起因也是美息加得太快，而非銀行太進取或
負債過高。科創企業資金流減少，利率急升，企業集資變得困難，轉而開始套現，逼使矽谷銀行
在美息急升債券價格下跌時，仍要在短期內拋售債券，應付資金需要，變現巨虧。
　　如果聯儲局本周不放慢加步伐，再有更多中小型銀行出現流動性問題時，便可能令銀行體系
動搖，為免情況惡化，聯儲局本周應暫停加息，令市場恢復信心，債息回升。總體來說，聯儲局
今次的拯救行動已做得不俗，唯一可改善的是可以更早發現問題，過去銀行擠提，存戶需要排隊
提款，但今日在網絡世界下，存戶輕易便可從銀行調走資金，監管機關需要做好模擬測試和壓力
測試，防範於未然。
　　分析認為，儘管瑞信危機與矽谷銀行倒閉無關，但歐美接連爆發銀行危機，恐會導致資金取
得困難，銀行將把更多心力放在穩住資產負債表，而非貸款，如果銀行放貸標準大幅收緊，最終
將影響整體經濟表現。　
　　另外，匯豐控股（００００５）在矽谷銀行出事後不久，即宣布以１英鎊象徵式代價收購矽
谷銀行（ＳＶＢ）英國子公司，並計劃向其注資２０億美元。只要匯控有能力應付矽銀存戶提款
的所有需要，收購交易長遠將讓匯控「執平貨」，一方面集團可待債券到期後取回本息，另一方
面，亦可獲得一批創科客戶。鑑於匯控規模遠大於矽銀，理論上集團要應付矽銀存戶的提款需要
，應該問題不大。《南華證券副主席　張賽娥》
　
註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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