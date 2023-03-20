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20/03/2023 16:17

恒指全日低收５１７點報１９０００，滙控收跌逾６％，藥明跌６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》為防止歐美銀行業信心危機威脅到全球金融市場，美國及瑞士
政府牽線搭橋，促成歷史性併購交易。瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，總對價３０億
瑞郎（約３２﹒５億美元），不到瑞信上周五（１７日）約７４億瑞郎市值的一半。但瑞銀收購
瑞信，未能平息市場對全球銀行業或爆發危機的擔憂。
　　港股向下，恒生指數全日收報１９０００，跌５１７點或２﹒６５％，主板成交
１２９４﹒３９億元。恒生中國企業指數報６４６９，跌１４６點或２﹒２１％。恒生科技指數
報３８７０，跌１０９點或２﹒７５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
移動（００９４１）；騰訊控股收報３３４﹒８元，跌４﹒６元或１﹒３６％，成交６８﹒３３
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒２元，跌２﹒３元或２﹒８２％，成交４１﹒７１億元；中國
移動收報６３﹒６元，跌２﹒３５元或３﹒５６％，成交３９﹒９７億元。國指三大成交股份依
次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２８﹒９元，跌１﹒５元或１﹒１５％，成交
２６﹒２９億元。
　　滙控（００００５）收跌６﹒２３％，報５０﹒４５元，該股成交約５６８９萬股，涉資
２８﹒８５億元，盤中高見５２﹒８元，最低見４９﹒７元；藥明生物（０２２６９）跌
５﹒９４％，收報４５﹒１５元；翰森製藥（０３６９２）跌５﹒９３％，收報１３﹒６４元；
海底撈（０６８６２）跌５﹒１４％，收報１９﹒９２元。
　　另外，東方海外（００３１６）收跌５％，報１２７﹒３元，該股成交約２６５萬股，涉資
３﹒４７億元，盤中高見１３４﹒４元，最低見１２５﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌
４﹒７８％，收報１２﹒７６元；百威亞太（０１８７６）跌４﹒６７％，收報２２﹒４５元；
中石化（００３８６）跌４﹒４９％，收報４﹒６８元。（ｋｙ）

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