《缸邊隨筆－石鏡泉》ＢＢＱ　Ｐａｒｔｙ

《缸邊隨筆》與友閒談，講美國近日火頭處處，究其因，是美國政府喜歡周圍放火。一如美

國家庭喜在後園ＢＢＱ，Ｐａｒｔｙ雖然一時歡樂，但如管理ＢＢＱ火不善，就會火燒後欄，一

身蟻。



俄烏、北溪、美伊、美沙、中美的政治火暫不說，矽谷銀行已成破產定局，講都無謂。新焦

點是美第１４大銀行－－第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ，美

：ＦＲＣ），是家零售、商業銀行，提供信託和財富管理服務。主要面向低風險、高淨值客戶，

一言括之，ａ ｇｏｏｄ ｂａｎｋ。不然美銀也不會在過去廿年，逐步增持其股份。



近日第一共和銀行被信貸評級機構下調其評級，便出事了。但不怕，有１１家美大銀行，包

括摩根大通、美銀、花旗、Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ、高盛、摩根士丹利、Ｕ﹒Ｓ﹒

Ｂａｎｃｏｒｐ、Ｔｒｕｉｓｔ、ＰＮＣ、Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ、ＢＮＹ Ｍｅｌｌｏｎ

（一定要列出名單，唔係大家都唔知第一共和銀行的重要性），天將神兵共出３００億元（美元

．下同）（嘩！美儲局、美財政部、ＦＤＩＣ日前話只出２５０億去救注入全美銀行㗎）。



銀行大佬注入這３００億元，條件極之優厚：



１﹒只收取與第一共和銀行存戶等齊的利息，即是真嗰種兩脇插刀來義助，並無落井下石、

食你的意圖。



２﹒是以存款形式存入，存１２０天，這即是謂，你班散戶去擠提啦！這裏有３００億元頂

住。



３００億元一晒冷，上周四（１６日）晚第一共和銀行股份由跌近３０％反彈，並以升收市

。人人都額手稱慶，道指彈升幾百點，不少分析者謂炸彈拆除，危機過。



但……



上周五（１７日）美股早段，第一共和銀行股價又跌過，說明１１位銀行大佬站台也不管用

，為甚麼？知曉這個為甚麼。就知這把美國銀行危機火幾時可滅，有無得滅。



講為甚麼前，先談一些基礎經濟學。



１﹒債券價格跟債息是呈反比走向，即債息高時，債價便跌。



２０２０年３月，美１０年債息曾低見０﹒８厘。今時美１０年債息是３﹒４厘左右，即是

在２０２０年買入只得０﹒８厘息的美１０年債，只有持到２０３０年這個１０年債到期時，才

不會蝕本金。不然，在未到期前便沽出，一定有本金上的損失。



以矽谷銀行為例（全美４千多家銀行也可以之為鑑），其１０年債券組合的平均利息是

１﹒７８厘左右，與今時的３﹒４厘市場息對比，可以說是難望不蝕而能全身而退。個人、保險

公司可以與這些低息債長相廝守，直到債券到期便可保證收回本金無蝕本。



但作為一家銀行，是不能死揸到債券到期日，才去收回本金的，因為銀行一無錢去供存戶提

錢，就會帶來擠提，遲早死。



如果第一共和銀行持有的多是３個月票據，那麼這１１家大行共３００億元的１２０天存款

便管用了，３個月，即９０日，票據到期，資金回籠，存戶點提款都得。可惜，第一共和銀行持

有的多是１０年期國債，這個１２０天的救援便作用不大。連擺放也談不上，因為存戶會諗到，

如到１２１天我才去提款，有錢嗎？



２﹒同行如敵國，你若有事，仲唔食你？滙豐以１英鎊收購矽谷銀行英國分行就是例。這

１１家大行肯以優厚條件馳援第一共和銀行，可能反映它們和第一共和銀行有很多信貸往來，如

第一共和銀行倒下，存戶可以有得賠，但信貸往來者冇得賠，此中涉銀若干？我們不知，但這

１１家大銀行肯定知，這即是第一共和銀行是不能倒，是個炸彈，這就是筆者講是個焦點的原因

。



３﹒ 蜑家雞



上第２。就點出了個「蜑家雞見水－－冇得飲」的認識，銀行是有資產的，可以沽出套現，

可惜都是要債為主（因為美儲局減息減到近零，銀行只好買長債以求多些息本支付存款利息）。

今時長債都是蝕本貨，沽出去會蝕，一蝕銀行資本便減（因銀行所蝕是不能由存戶存款來補），

以矽谷銀行為例，它所有債券在２０２２年底已蝕了１５０億元，而矽谷銀行的本身資金只有

１６０億元，由１月至今美長債息續升，故矽谷銀行分分鐘已資不抵蝕，即是隻蜑家雞渴死了。



蜑家雞見水冇得飲，在銀行業裏，是個資金周轉不靈Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ問題，資金缺得久

，隻雞會死，就是要命的Ｓｏｌｖｅｎｃｙ問題。橫拋一句，中文真厲害，一句：蜑家雞，就闡

明了銀行生存要素，冇得飲，與渴死。Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ與Ｓｏｌｖｅｎｃｙ的關係，以後銀

行管理危機學可以叫做蜑家雞學！！！



４﹒ 貼現窗Ｄｉｓｃｏｕｎｔ Ｗｉｎｄｏｗ



這隻蜑家雞不想被渴死，是可以由１１家大行給水，但亦可以自己去撲水，就是向美儲局的

貼現窗去典當長債，這不是沽出，只是當，稍後即是危機過後便贖回。



３月１５日一周美儲局的貼現窗借貸，便急增至１５２８﹒５億元，是一周增了１４８０億

元，達歷史新高，較雷曼爆破時高出約２０％這有何啟示？



這次美銀行業缺水情況較雷曼時勁，的確雷曼只使到近百家金融機構倒閉，但今時美國的中

小型銀行起碼逾３０００多家，由ＦＤＩＣ保障的存款逾２３﹒６萬億元！有謂正是蟻多摟死象

。



美儲局對來貼現窗求當者，可以拒當，因為是銀行對資金管理不當嘛，但今次怎能拒？於是

美儲局的資產表又漲了，此即是ＱＥ！因為這次當，可以是長當，雷曼時來貼現窗之當，要兩年

後才贖回，歸於從前樣，這又即是謂，美國銀行缺水期，亦即是危機期，可以長達兩年！



５﹒ 「死當」定「生當」



當舖有「死當」與「生當」之分，死當是永不贖回，生當是要贖回。這次一當，無論「死當

」還是「生當」，都會使美儲局的資產表急升。



無論是生當還是死當，摩根大通估計美儲局要用２萬億元來救近４０００隻的蜑家雞（銀行

）。



呀！這是否ＱＥ了？



今時使美儲局抓頭的是：



Ａ 加息＝收水



Ｂ 減美儲局資產表＝收水



Ｃ 透過貼現窗或ＢＴＥＰ（新成立的救蜑家雞基金）可以要注資２萬億元＝靜雞雞放水



美儲局要人格（鷹、鴿）分裂了。



６﹒ 有錢使得鬼推磨



經濟運轉要靠錢，今時銀行這隻蜑家雞缺水了，如他收遮Ｃａｌｌ Ｌｏａｎ，這些企業會

瓜，如蜑家雞不再做新貸款，即是未來企業會瓜，銀行為百業之母，銀行也手緊時，便無錢使鬼

去推磨，美國經濟如何轉動？



美國會衰退嗎？



又ＱＥ了，美滙會跌嗎？



如不加息，以至減息，股會升嗎？《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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