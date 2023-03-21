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21/03/2023 09:06

《套期保值－蕭猷華》歐美銀行業危機，美聯儲會否暫停加息？

　　《套期保值》歐美銀行業危機持續發酵，投資者擔心蔓延至其他銀行業領域，瑞信
Ｃｒｅｄｉｔ　Ｓｕｉｓｓｅ的１６０億瑞郎「應急可轉債」Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　
Ｃｏｎｖｅｒｔｉｂｌｅ　Ｂｏｎｄｓ完全減值，淪為廢紙，這批債券持有人將蒙受完全損失。
「應急可轉債」簡稱ＣｏＣｏ　Ｂｏｎｄｓ，是銀行債務中最低級別的債券，銀行發行「應急可
轉債」其中一個目的是，當資本充足率低於監管最低要求時，這批債券可轉換成銀行的普通股，
不過這次ＣｏＣｏ　Ｂｏｎｄｓ不能債轉股，市場或引發投資者對其他同等級別債券的憂慮。
　　市場關注美聯儲明天的議息會議，面對通脹高企、歐美銀行危機，美聯儲這次可謂進退兩難
，聯儲局會否暫停加息？利率期貨顯示暫停加息機會高達四成。不過，筆者認為美聯儲今次應該
要加０﹒２５％，因為今次銀行業危機風險，主要是中小型銀行為主，對整體金融系統風險有限
；其次，若維持加四分一厘，反而能安撫市場情緒，美聯儲應貫徹早前的言論，控制通脹為首要
任務，避免重蹈早前的貨幣政策失誤。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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