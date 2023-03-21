《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局又ＱＥ，股升！

《缸邊隨筆》上周有數天，美股回升，因為市場認為美儲局救銀行，要放水，即是ＱＥ了，

錢多了，市便升。但摩根士丹利的首席股票策略家Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ叫大家，睇真

啲！



睇真啲乜？



他謂，以前債息與股價成反比走向，即是債息升，股跌；債息跌，股升。原因簡單，筆者一

直講：錢多，息平，人傻，股升。



但今時錢是否真多？



不是嘛，錢真多，何來銀行有流動性危機？



息又是否真平？



如果今周美儲局不加息，以至尚加２５點子息，息又是否真平？



Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ更指出：



今時是債息跌時股又跌，債息升時股又升，這可能是投資者沽股買債，或沽債買股使然。



以前股市擔心通脹，美儲局應對之策是加息；加息，股市便跌。



今時股市擔心增長，近日資金市場上的發展使市場擔心資金不夠支持企業營運從而使到市場

風險溢價（Ｅｑｕｉｔｙ Ｒｉｓｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ， ＥＲＰ）過低，即是不值得投資。今

時標普５００的ＥＲＰ是２２０點，而Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ則認為標普５００的

ＥＲＰ要到３５０至４００點才有投資價值。



Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ並不認為今時美儲局救市就可等同ＱＥ，因為救市的錢，暫

不被注入市場，而是仍鎖在銀行裏。銀行因水緊而要求救於美儲局，得水之後，銀行只用來填氹

，而不輕易借出去，故市場上水仍緊，未出現鬆銀根效應。



在２００８年的雷曼爆破中，救金融企業後的一、兩個月內，也的確市場上未見錢鬆了。

２００８年８月爆煲，各方救金融企業，直到翌年３月，伯南克出ＱＥ來提振經濟，才見美市場

銀根鬆的。



由２００８年８月至２００９年３月時，美儲局和美財政部是借錢予金融企業去填氹，並不

產生新錢。一如有Ａ君欠Ｂ君債百萬，銀行借百萬予Ａ君，Ａ君將之還予Ｂ君，Ａ君是連食碗叉

飯的錢也沒有從中得到。



但２００９年３月伯南克的ＱＥ則不同，他是向銀行買入其資產。一如有人向二世祖買入其

祖傳的字畫，二世祖所得的錢，點止可以食叉飯？



向美儲局借，與被美儲買，在資金自主度上，是有天壤之別。一如美儲局所言，這些借，是

為期真的兩年，則就算有ＱＥ之實效也只是兩年，某人向銀行借款要兩年內還，能作甚麼反？不

同２００９年伯南克的ＱＥ，是基本上賣者去也，賣後得錢是鬼反都得。



當然，日後美儲局和美財政部，會否因應「嚴峻局勢」而又來個買斷其ＱＥ了，又別論。



那麼今次美銀行危機是否可以輕易過關？絕不。



美中小型銀行做了５０％的工商業貸款，６０％的房貸，８０％的商業樓貸，４５％的消費

信貸，如他們出事，對美經濟有何影響？就算他們不出事，如他們放慢借貸，收縮借貸，以至停

做借貸（全看他們的自身可借出資金多少而然），對美國經濟都是可以致命的，故美國有經濟衰

退，幾是板上釘釘事。



＊中小型銀行擠兌風險高＊



這些中小型銀行的流動資金狀況又為何？一句：唔掂。



海通宏觀的梁中華作了以下的估量：



當前美國銀行業整體風險有多大？我們利用Ｂａｎｋｓｃｏｐｅ微觀銀行數據庫進行分析，

剔除缺失值後，在２０２２年的時間節點上共得到４０００多家美國銀行的樣本。我們擬採用不

同的方法，估算當前美國可能有風險的銀行比重或資產比重等。



方法一：將（ＡＦＳ＋ＨＴＭ，編按：ＡＦＳ是持有待售資產；ＨＴＭ是持有至到期資產）

資產佔比高於矽谷銀行，且存款下降速度快於矽谷銀行的樣本視為風險相對較高。



通過分析，矽谷銀行（ＡＦＳ＋ＨＴＭ）佔總資產比重在樣本中處於９５％分位數，而存款

增速僅位於６％分位數。這表明矽谷銀行破產的主因是美聯儲持續加息影響下，資產端持有過多

金融資產導致大量浮虧，以及負債端面臨存款大量流失。因而，金融資產佔比更高，且存款下降

速度更快的銀行，可能同樣面臨較大的經營壓力。經過測算，這類銀行大概有１１家，這些銀行

的資產佔全行業的比例為１﹒９％，存款規模為３７００億美元，佔全行業的２﹒２％。



此外，考慮到一些金融資產佔比略低於矽谷銀行，但仍處於相對高位的銀行或同樣面臨較大

的經營風險，因此我們可以將篩選範圍進一步擴大。將金融資產佔比處於前１０％分位數，且存

款增速處於後１０％分位數的銀行視為風險相對較高的銀行。則該類銀行的數量上升至３３家，

資產佔全行業比重為３﹒０％；存款規模為５５５０億美元，佔全行業的３﹒３％。



方法二：將資本金對金融資產浮虧承受能力較小的銀行視為風險相對較高。



進一步考慮，當市場上恐慌情緒較為強烈時，即使一些銀行的存款在過去並未面臨較大的流

失壓力，但若其金融資產佔比過高，且未實現損失超過其資本金時，也可能引發儲戶的擔憂，從

而面臨較大的擠兌風險。



我們將每家銀行的資本金規模除以其ＡＦＳ與ＨＴＭ的資產規模，計算出了各家銀行資本金

所能承受的金融資產最大虧損幅度，即ＡＦＳ與ＨＴＭ資產虧損幅度為多少時會將資本金完全侵

蝕。根據ＦＤＩＣ公布的美國商業銀行ＡＦＳ與ＨＴＭ資產規模，以及該類資產的未實現損失的

數據計算，截至２０２２年底時，美國商業銀行ＡＦＳ與ＨＴＭ資產的平均浮虧大約為－

１０﹒６％。



若假設各家商業銀行持有的債券久期大致相同，那麼，資本金能承受的最大虧損幅度小於

１０﹒６％的商業銀行，其金融資產的浮虧規模或已經超過其資本金的大小，我們認為該類銀行

風險相對較高。經過測算，這類銀行大概有２５７家，資產佔全行業資產比重為２﹒８％；存款

規模為５，３６０億美元，佔全行業的３﹒１％。



方法三：將股價下跌幅度超過５０％以上的銀行視為風險相對較高。



矽谷銀行破產事件爆發後，美國銀行股受到重挫，較多銀行的股價大幅下跌。若假設美國股

票市場有效，資產價格變化能充分反映其基本面情況，則股票價格下跌較多或能反映出該銀行存

在較大的經營風險。



因此，我們將過去一周（截至３月１５日）股價下跌幅度超過５０％以上的銀行視為風險相

對較高。經過測算，這類上市銀行共有６家，其資產之和佔上市銀行總資產的３﹒１％；存款規

模為４，４４７億美元，佔上市銀行總計的３﹒５％。



因此，綜合來看，美國銀行業中仍有一定數量的銀行面臨較大的風險，該類銀行資產規模佔

總資產規模的比重大約在１﹒９％至３﹒０％之間；存款規模佔總存款規模的比重大約在

２﹒２％至３﹒３％之間。



這是迄今為止，筆者見過最具數據支持的對當前美國銀行風險的評估，不是齋噏之估。還有

這只是對上市的美國銀行的評估，還有未上市的，又將如何？美國有逾４０００間銀行！！



今明美儲局議息，他們會啞口無言，還是一夜難眠？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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