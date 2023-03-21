《午市前瞻》銀行業危機大於通脹危機，安踏２５０天線支持力難講

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報１９０６３，升６２點或０﹒３３％，主板

成交４９６﹒２２億元。恒生中國企業指數報６４６２，跌７點或０﹒１２％。恒生科技指數報

３８８１，升１１點或０﹒２９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦

保險（０１２９９）；騰訊控股收報３３４﹒２元，跌０﹒６元或０﹒１８％，成交３０﹒０４

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７９﹒１元，跌０﹒１元或０﹒１３％，成交１２﹒５８億元；友邦

保險收報７７﹒８元，升２﹒１５元或２﹒８４％，成交１２﹒４２億元。國指三大成交股份依

次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２６﹒７元，跌２﹒２元或

１﹒７１％，成交１０﹒７億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊李偉傑：若美國政府全面保障存款將有助解決危機＊



美國聯儲局即將開始議息，加上銀行業危機未除，市場觀望氣氛濃厚，大市上午成交極為淡

靜。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國銀行業危機重挫市場信心，港股

時升時跌但整體市況偏弱，尤其昨日瑞信引發的債務憂慮仍牽動股市，要等市場進一步消化憂慮

，投資者入市意欲才會轉為高漲。

市場觀望聯儲局貨幣政策意向，即使早前聯儲局主席鮑威爾大力放鷹，但銀行爆煲事件令市

場思考聯儲局本月暫停加息的可能性。李偉傑指現時市場普遍預期有７０％機會加息０﹒２５厘

，另外３０％則為按兵不動。他指聯儲局正衡量通脹與經濟風險因素，但認為目前銀行業危機已

大於通脹危機，聯儲局不得不計入考量當中，但相信最終仍會符合市場預期地加息０﹒２５厘。

此外，李偉傑亦提到目前市場更為關注會否再有銀行爆煲，而會否再有將視乎美國政府的執

行，因應現時市場對銀行存款極度不安而紛紛轉移資金，有傳美國政府正考慮為所有存款提供保

障，相信將能穩定市場信心，但傳聞仍未證實，相信會是穩定市場信心的一條出路。



＊安踏２５０天線未必不穿＊



安踏（０２０２０）即將公布去年全年業績，此前公布的去年第四季營運數據出現多項負增

長。李偉傑指全年業績表現大有機會受上季拖累，內地市場於上季仍受疫情拖累，銷售跑輸國外

市場，即使市場正觀望復常表現，但亦不能扭轉業績差強人意的預期，觀望業績能否改善毛利以

及庫存表現。他進一步提到，如拼多多一樣上季純利大增４３％，但收入低於市場預期，美股股

價亦要捱沽跌１４％，假如安踏業績有差過市場預期的可能，便索性等業績公布後再算。

走勢方面，安踏昨日下試１００天線後回升，但假如安踏進一步調整，２５０天線是否有強

力支持仍較難講，因早前李寧（０２３３１）績後都要急跌１０％，安踏底部支持仍要觀察，而

２５０天線會是目前較具參考性位置，但就不能直接指明能於該水平部署。（ｈｃ）

