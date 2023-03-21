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21/03/2023 19:12

【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒１３億元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開１１８點，報１９１１８點。最高升２９４點報
１９２９５點，最低升１７點報１９０１８點。恒指收報１９２５８點，升２５８點或
１﹒３６％。
　　北水全日淨流入１０﹒１３億元，減少８２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是恒生中
國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）、盈富基金（０２８００）。
　　主板成交１０２４﹒３３億元減少２０﹒９％。其中港股通成交２８９﹒７億元，佔總成交
２８﹒３％。
　
＊內地２７款遊戲獲批騰訊有份＊
　
　　　　中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批，其中騰
訊　（００７００）、網易（０９９９９）和嗶哩嗶哩都入列。
　　騰訊控股升２﹒６３％報３４３﹒６元，北水淨買入１２﹒５億元；藥明生物升８﹒８６％
報４９﹒１５元，北水淨買入４﹒１億元；美團升０﹒９３％報１３０﹒１元，北水淨買入２億
元。
　　恒生中國企業升１﹒２５％報６６﹒２元，北水淨賣出１０﹒２億元；南方恒生科技升
２﹒１５％報３﹒８９元，北水淨賣出３﹒７億元；盈富基金升１﹒３％報１９﹒４６元，北水
淨賣出２﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１２﹒４６
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　４﹒１５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒０４
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　０﹒８３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１０﹒２４
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－３﹒７４
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－２﹒８０
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　－１﹒５５
　　東方甄選　　　（０１７９７）　　　　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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