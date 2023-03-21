【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒１３億元，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開１１８點，報１９１１８點。最高升２９４點報
１９２９５點，最低升１７點報１９０１８點。恒指收報１９２５８點，升２５８點或
１﹒３６％。
北水全日淨流入１０﹒１３億元，減少８２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是恒生中
國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）、盈富基金（０２８００）。
主板成交１０２４﹒３３億元減少２０﹒９％。其中港股通成交２８９﹒７億元，佔總成交
２８﹒３％。
＊內地２７款遊戲獲批騰訊有份＊
中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批，其中騰
訊 （００７００）、網易（０９９９９）和嗶哩嗶哩都入列。
騰訊控股升２﹒６３％報３４３﹒６元，北水淨買入１２﹒５億元；藥明生物升８﹒８６％
報４９﹒１５元，北水淨買入４﹒１億元；美團升０﹒９３％報１３０﹒１元，北水淨買入２億
元。
恒生中國企業升１﹒２５％報６６﹒２元，北水淨賣出１０﹒２億元；南方恒生科技升
２﹒１５％報３﹒８９元，北水淨賣出３﹒７億元；盈富基金升１﹒３％報１９﹒４６元，北水
淨賣出２﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） １２﹒４６
藥明生物 （０２２６９） ４﹒１５
美團 （０３６９０） ２﹒０４
中芯國際 （００９８１） ０﹒８３
快手 （０１０２４） ０﹒７７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒生中國企業 （０２８２８） －１０﹒２４
南方恒生科技 （０３０３３） －３﹒７４
盈富基金 （０２８００） －２﹒８０
小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒５５
東方甄選 （０１７９７） －０﹒４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名