【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒１３億元，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開１１８點，報１９１１８點。最高升２９４點報

１９２９５點，最低升１７點報１９０１８點。恒指收報１９２５８點，升２５８點或

１﹒３６％。

北水全日淨流入１０﹒１３億元，減少８２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是恒生中

國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）、盈富基金（０２８００）。

主板成交１０２４﹒３３億元減少２０﹒９％。其中港股通成交２８９﹒７億元，佔總成交

２８﹒３％。



＊內地２７款遊戲獲批騰訊有份＊



中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名單，共２７款遊戲獲批，其中騰

訊 （００７００）、網易（０９９９９）和嗶哩嗶哩都入列。

騰訊控股升２﹒６３％報３４３﹒６元，北水淨買入１２﹒５億元；藥明生物升８﹒８６％

報４９﹒１５元，北水淨買入４﹒１億元；美團升０﹒９３％報１３０﹒１元，北水淨買入２億

元。

恒生中國企業升１﹒２５％報６６﹒２元，北水淨賣出１０﹒２億元；南方恒生科技升

２﹒１５％報３﹒８９元，北水淨賣出３﹒７億元；盈富基金升１﹒３％報１９﹒４６元，北水

淨賣出２﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １２﹒４６

藥明生物 （０２２６９） ４﹒１５

美團 （０３６９０） ２﹒０４

中芯國際 （００９８１） ０﹒８３

快手 （０１０２４） ０﹒７７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －１０﹒２４

南方恒生科技 （０３０３３） －３﹒７４

盈富基金 （０２８００） －２﹒８０

小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒５５

東方甄選 （０１７９７） －０﹒４０

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