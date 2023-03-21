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21/03/2023 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》美國銀行體系存在系統性風險

　　《珠玉之論》擁有４０年歷史，資產規模排名美國前２０的矽谷銀行一夜破產事件反映美國
金融體系存在極大風險，矽谷銀行成立於１９８３年，客戶多為科技創業公司和投資機構，今次
破產主因來自美國多年來不斷印鈔所致。
　
　　自２００８年金融海嘯後，美國開始實施量化寬鬆的貨幣政策，導致美國的國債規模不斷上
升，２００８年，美國國債約為１０萬億元（美元．下同），２０２２年，美國的國債總額達到
３０﹒９萬億元，佔ＧＤＰ比重達到１２１﹒５％。
　
　　而２０２０年新冠疫情爆發後，美國聯儲局將聯邦儲備利率降至零，令科技企業融資規模大
增，初創企業的貸款和風投額度高速增長，矽谷銀行的存款亦因而顯著提升，由２０２０年的
１０２０億元升至２０２１年的１８９２億元。因此，矽谷銀行利用存款購買大量美國中長期國
債和政府支持的抵押貸款證券ＭＢＳ，直至２０２１年底，矽谷銀行持有１６０億元的國債及
１０００億元的ＭＢＳ。由於２０２１年底矽谷銀行總資產約為２０９０億元，持有１０００億
元的ＭＢＳ意味佔資產負債表比重達半。而在２０２２年開始，聯儲局急速加息，美國國債及
ＭＢＳ價格大幅下跌，同一時間，科技企業因息口急升而難以融資，因而回籠投資及縮細業務發
展，導致矽谷銀行的存款持續減少，到２０２２年底，矽谷銀行的存款減少了１６０億元。由於
更多初創及企業提取資金，令矽谷銀行於短期內以折讓價格出售大量債券，今年３月初，矽谷銀
行出售２１０億元的債券，虧損達１８億元，並融資失敗，令３月９日銀行的現金結餘跌至負
９﹒５８億元，因而被宣告破產，並由聯邦存款保險公司作為破產管理人。
　
　　美國矽谷銀行事件只為冰山一角，相信美國其他銀行亦持有大量美國國債及ＭＢＳ，不過各
銀行的風險管理不同，未必會如矽谷銀行般出現負現金狀態。但由此可見，美國的量化寬鬆政策
及急速加息為金融體系構成極大風險，估計美國聯儲局將會衡量風險，或有機會減慢加息步伐甚
至停止加息。
《安里證券有限公司研究部主管　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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