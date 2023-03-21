《珠玉之論－陳鳳珠》美國銀行體系存在系統性風險

《珠玉之論》擁有４０年歷史，資產規模排名美國前２０的矽谷銀行一夜破產事件反映美國

金融體系存在極大風險，矽谷銀行成立於１９８３年，客戶多為科技創業公司和投資機構，今次

破產主因來自美國多年來不斷印鈔所致。



自２００８年金融海嘯後，美國開始實施量化寬鬆的貨幣政策，導致美國的國債規模不斷上

升，２００８年，美國國債約為１０萬億元（美元．下同），２０２２年，美國的國債總額達到

３０﹒９萬億元，佔ＧＤＰ比重達到１２１﹒５％。



而２０２０年新冠疫情爆發後，美國聯儲局將聯邦儲備利率降至零，令科技企業融資規模大

增，初創企業的貸款和風投額度高速增長，矽谷銀行的存款亦因而顯著提升，由２０２０年的

１０２０億元升至２０２１年的１８９２億元。因此，矽谷銀行利用存款購買大量美國中長期國

債和政府支持的抵押貸款證券ＭＢＳ，直至２０２１年底，矽谷銀行持有１６０億元的國債及

１０００億元的ＭＢＳ。由於２０２１年底矽谷銀行總資產約為２０９０億元，持有１０００億

元的ＭＢＳ意味佔資產負債表比重達半。而在２０２２年開始，聯儲局急速加息，美國國債及

ＭＢＳ價格大幅下跌，同一時間，科技企業因息口急升而難以融資，因而回籠投資及縮細業務發

展，導致矽谷銀行的存款持續減少，到２０２２年底，矽谷銀行的存款減少了１６０億元。由於

更多初創及企業提取資金，令矽谷銀行於短期內以折讓價格出售大量債券，今年３月初，矽谷銀

行出售２１０億元的債券，虧損達１８億元，並融資失敗，令３月９日銀行的現金結餘跌至負

９﹒５８億元，因而被宣告破產，並由聯邦存款保險公司作為破產管理人。



美國矽谷銀行事件只為冰山一角，相信美國其他銀行亦持有大量美國國債及ＭＢＳ，不過各

銀行的風險管理不同，未必會如矽谷銀行般出現負現金狀態。但由此可見，美國的量化寬鬆政策

及急速加息為金融體系構成極大風險，估計美國聯儲局將會衡量風險，或有機會減慢加息步伐甚

至停止加息。

《安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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