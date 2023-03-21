【企業盈警】富豪國際（０００７８）料去年虧損３﹒６億元

《經濟通通訊社２１日專訊》富豪國際（０００７８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損３﹒５８億元，比２０２１年度虧損４﹒９億元有所收窄。

該集團指，虧損由於香港銀行同業拆息急升，去年下半年融資成本大幅增加。此外，檢疫計

劃在去年９月下旬結束後，旗下酒店需要時間恢復正常酒店營運，以致酒店整體收入受到影響，

以及於香港之酒店物業於年度內折舊費用總額約５﹒９８億元。

該集團預期於下周一（２７日）公布業績。（ｗｈ）

