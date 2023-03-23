《異動股》騰訊開升２％，上季純利增近兩成，去年純利跌惟派息增

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現價升１﹒８４％，報３５３﹒６元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒６２％。該股成交約１００萬股，涉資３﹒５３億元。

騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為１８８２﹒４３人民幣，按年跌１６﹒３％；每股

基本盈利１９﹒７５７人民幣；派末期股息２﹒４港元，按年增５０％。按非國際財務報告準則

計，全年盈利為１１５６﹒４９億人民幣，按年跌６﹒６％；非國際財務報告準則每股盈利

１２﹒１３８人民幣。期內收入５５４５﹒５２億人民幣，按年跌１％。

全年增值服務業務收入按年跌１％至２８７６億人民幣；當中，本土市場遊戲收入按年跌

４％至１２３９億人民幣，國際市場遊戲收入增長３％至４６８億元。網絡廣告業務收入按年下

降７％至８２７億元，其中上半年收入下降，年末則有所恢復。



＊第四季網絡廣告收入增１５％＊



集團截至２０２２年１２月３１日止第四季度非國際財務報告準則純利２９７﹒１１億人民

幣，按年增長１９﹒４％，略遜預期；非國際財務報告準則每股基本盈利３﹒１２４人民幣。

第四季增值服務收入按年下降２％至人民幣７０４億元；國際市場遊戲收入增長５％至

１３９億人民幣，本土市場遊戲收入下降６％至２７９億人民幣。第四季網絡廣告收入按年增長

１５％至２４７億人民幣，得益於視頻號及小程序廣告的強勁需求以及移動廣告聯盟復甦。



＊劉熾平退任董事惟續任總裁＊



另外，執行董事劉熾平將於２０２３年股東周年大會上輪值退任並將不會膺選連任。於

２０２３年股東周年大會結束後，劉熾平將不再為董事，惟將繼續擔任公司總裁兼投資委員會主

席。

劉熾平在業績發布會上表示，這屬正常輪動，因整個公司希望更好地優化治理結構，進一步

把董事會和管理層角色進一步分開，以便管理層更好向董事會匯報。

現時，恒生指數報１９６１９，升２８點或升０﹒１４％，主板成交２２﹒２０億元。國企

指數報６６５４，升１４點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４０１０，升１點或升０﹒０４％

。

即月期指新報１９６４０，升３８點，高水２０點。即月國指期貨報６６６４，升２２點，

高水９點。即月科指期貨新報４０１２，跌６點，高水１１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３５３﹒６０元 升１﹒８４％

阿里（０９９８８） ８２﹒５５元 跌０﹒３６％

美團（０３６９０） １３０﹒７０元 升０﹒３１％

京東集團（０９６１８） １５１﹒６０元 跌０﹒８５％

百度（０９８８８） １４５﹒５０元 跌０﹒８９％

網易（０９９９９） １３４﹒４０元 升０﹒３０％

快手（０１０２４） ５４﹒００元 無升跌

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（ｈｃ）

