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23/03/2023 09:24

《異動股》騰訊開升２％，上季純利增近兩成，去年純利跌惟派息增

　　《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現價升１﹒８４％，報３５３﹒６元，以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒６２％。該股成交約１００萬股，涉資３﹒５３億元。
　　騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為１８８２﹒４３人民幣，按年跌１６﹒３％；每股
基本盈利１９﹒７５７人民幣；派末期股息２﹒４港元，按年增５０％。按非國際財務報告準則
計，全年盈利為１１５６﹒４９億人民幣，按年跌６﹒６％；非國際財務報告準則每股盈利
１２﹒１３８人民幣。期內收入５５４５﹒５２億人民幣，按年跌１％。
　　全年增值服務業務收入按年跌１％至２８７６億人民幣；當中，本土市場遊戲收入按年跌
４％至１２３９億人民幣，國際市場遊戲收入增長３％至４６８億元。網絡廣告業務收入按年下
降７％至８２７億元，其中上半年收入下降，年末則有所恢復。
　
＊第四季網絡廣告收入增１５％＊
　
　　集團截至２０２２年１２月３１日止第四季度非國際財務報告準則純利２９７﹒１１億人民
幣，按年增長１９﹒４％，略遜預期；非國際財務報告準則每股基本盈利３﹒１２４人民幣。
　　第四季增值服務收入按年下降２％至人民幣７０４億元；國際市場遊戲收入增長５％至
１３９億人民幣，本土市場遊戲收入下降６％至２７９億人民幣。第四季網絡廣告收入按年增長
１５％至２４７億人民幣，得益於視頻號及小程序廣告的強勁需求以及移動廣告聯盟復甦。
　
＊劉熾平退任董事惟續任總裁＊
　
　　另外，執行董事劉熾平將於２０２３年股東周年大會上輪值退任並將不會膺選連任。於
２０２３年股東周年大會結束後，劉熾平將不再為董事，惟將繼續擔任公司總裁兼投資委員會主
席。
　　劉熾平在業績發布會上表示，這屬正常輪動，因整個公司希望更好地優化治理結構，進一步
把董事會和管理層角色進一步分開，以便管理層更好向董事會匯報。
　　現時，恒生指數報１９６１９，升２８點或升０﹒１４％，主板成交２２﹒２０億元。國企
指數報６６５４，升１４點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４０１０，升１點或升０﹒０４％

　　即月期指新報１９６４０，升３８點，高水２０點。即月國指期貨報６６６４，升２２點，
高水９點。即月科指期貨新報４０１２，跌６點，高水１１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３５３﹒６０元　升１﹒８４％
　　阿里（０９９８８）　　　　８２﹒５５元　跌０﹒３６％
　　美團（０３６９０）　　　１３０﹒７０元　升０﹒３１％
　　京東集團（０９６１８）　１５１﹒６０元　跌０﹒８５％
　　百度（０９８８８）　　　１４５﹒５０元　跌０﹒８９％
　　網易（０９９９９）　　　１３４﹒４０元　升０﹒３０％
　　快手（０１０２４）　　　　５４﹒００元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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