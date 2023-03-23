瑞聲（２０１８）全年純利跌３８％至８﹒２億人幣，派息１２港仙

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利８﹒２１億元（人民幣．下同），按年跌３７﹒６％；每股基本盈利６９分，較去年

同期減少３６﹒７％；派末期息１２港仙，去年不派末期息。

期內收入２０６﹒２５億元，升１６﹒７４％；毛利３７﹒７５億元，跌１３﹒５１％。

（ｈｌ）



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