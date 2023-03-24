《品中資－羅國森》騰訊（００７００）重拾增長動力

《品中資》對騰訊（００７００）股東來說，今日（２４日）也算是個特別日子，因為去年

底騰訊宣布，以實物方式派予股東的美團－Ｗ（０３６９０）股票，今日終於到手了。

而前日對騰訊股東來說，也算是一個開心的日子，因為騰訊公布了一個相當不俗的２０２２

年第四季以及全年業績。這還不止，騰訊還大增派息（末期息），由２０２１年的１﹒６港元，

大增五成至２﹒４港元。

我即時的感覺是騰訊想「息誘」股東，但回心一想，２﹒４元股息，只不過等於０﹒７％的

股息率，這又何來誘惑？但回想還有美團這筆實物的中期股息，騰訊對股東真的不薄呢！

其實，騰訊不用「息誘」股東，單憑股價升幅，已經可以留住股東的心了。不是嗎？騰訊前

日公布業績後，昨日股價已經急升２８﹒４元，或８﹒２％，收報３７５﹒６元。即是說，一日

的升幅已經高過全年的派息呢！

為甚麼我說，騰訊公布了一個相當不俗的２０２２年第四季和全年業績。首先，２０２２年

絕對不是一個順利的年頭吧！內地對科網企業的監控，由前兩年開始，一直持續到去年。騰訊作

為龍頭的科網企業，當然也受到影響。單是遊戲版號的審批，她不僅沒有優勢，反而給人受壓的

感覺！

另外，新冠疫情在去年大部分時間都困擾內地，嚴格來說是到了今年第一季才正式復常，經

濟活動和投資意慾都受到很大壓抑。雖然說騰訊的核心業務對經濟的敏感度不大，但由於受到遊

戲版號審批的放慢，再加上防止青少年沉迷打機等措施，騰訊的核心業務確實失去了增長動力。



＊聚焦經營已見成效＊



不過，騰訊管理層馬上轉移拓展海外市場，總算填補了部分內地市場的缺失。當然，更重要

的是，騰訊可以減慢擴張，尤其是對外的收購，反而集中整頓內部，透過降低成本，提升效率去

加強公司的營運能力。

結果，經過一年多的努力，終於有成果了。由２０２１年第三季起，騰訊每季的經調整盈利

（ＮＯＮ－ＧＡＡＰ非國際會計準則）都是倒退的，但２０２２年第三季已經錄得２％的正增長

，而到了去年第四季，更錄得１９％的正增長，反映騰訊的整頓和聚焦經營已經收到成效。

當然，全年計，騰訊的經調整利潤仍然有７％的倒退，但增長勢頭已經開始了，相信今年可

以正式返回增長的軌道。那麼，過去一年，騰訊憑甚麼去回復增長呢？

簡單來說就是以視頻號取代了微信朋友圈，成為客戶使用和瀏覽的主要內容。２０２２年第

四季度，騰訊視頻號的使用時間是２０２１年同期的３倍，超過朋友圈的使用時間。

而且，這些使用時間可以迅速轉化為收入，因為客戶在視頻號和微信小程序（比視頻號更早

推出）所投放的廣告大增，令到騰訊的廣告收入結束連續５個季度的下滑，重回增長軌道。

至於騰訊的核心業務網絡遊戲，內地市場方面，去年第四季收入仍錄得６％的倒退，但踏入

２０２３年，似乎已經復常，今年已獲批６個版號，管理層形容，這是行業監管正常化的顯現。



＊加大研發助長遠增長＊



雖然過去一年，騰訊的營運方針都是「省吃儉用」，但在研發方面卻沒有省過，反而有所增

加。去年第四季，騰訊的研發支出達１５９億元人民幣，同比增加１３﹒５％。全年計，騰訊的

研發開支超過６００億元。由２０１９年起，騰訊的累計研發開支已經超過１８００億元，研發

人員佔比７４％，單是去年，新增的研發項目就超過７０００個。

人工智能（ＡＩ）成為近期市場的焦點和熱話，正如早前我在本欄所說，除了百度

（０９８８８－ＳＷ）是打正旗號的人工智能公司之外，騰訊也毫不落後，同樣投資於人工智能

和雲端基礎設施。

騰訊已發布面向ＡＩ推理、視頻處理與高性能網絡不同場景的三款自研芯片，並以雲計算助

力國產芯片產業鏈建設。此外，在ＡＩ大模型（預訓練大模型）領域，騰訊的混元ＡＩ大模型覆

蓋ＮＬＰ（自然語言處理）、ＣＶ（計算機視覺）、多模態等基礎模型和眾多行業╱領域模型，

並推出了萬億中文ＮＬＰ預訓練模型等等。

我絕對相信，以騰訊擁有的眾多應用場景，雖然暫時給百度搶佔了ＡＩ的頭啖湯，但能夠笑

到最後的，仍然應該是騰訊呢！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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