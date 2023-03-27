《午市前瞻》北水積極流入惟獨食難肥，兗礦長線派息能力難保證

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１９８１５，跌１００點或０﹒５１％，主

板成交７５２﹒９６億元。恒生中國企業指數報６７２６，跌６８點或１﹒０１％。恒生科技指

數報４１５１，跌７３點或１﹒７４％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１３４﹒１元，跌６﹒１元或４﹒３５％，成交８６﹒４７億元；騰

訊控股收報３７０﹒６元，跌６﹒２元或１﹒６５％，成交５３﹒９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８６﹒９元，升１﹒６元或１﹒８８％，成交３９﹒０８億元。國指三大成交股份依次為美團、

騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：恒指２５０天線較１０天線關鍵＊



繼瑞信後，德意志銀行亦出現爆煲風險，歐洲央行行長拉加德及德國總理朔爾茨先後開聲護

航，支撐市場信心，帶動上周五（２４日）美股收高。但港股今早再受科技股拖累，美團

（０３６９０）上季業績勝預期，但騰訊（００７００）上周五完成實物分派美團，引發美團強

勁沽壓，拖累大市上午一度跌超過４００點。

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場正消化多項不明朗因素，德意志銀

行再度引發市場對銀行系統危機憂慮，但同時市場又憧憬歐美央行有望暫停加息甚至減息，前景

未明下，海外資金普遍持觀望態度，即使北水近期積極流入港股，始終獨力難支。

曾永堅指，近期科技股顯著受壓，港股欠缺上升動力，市場觀望恒指能否企穩２５０天線，

短線將維持上落格局。他提到，企穩１０天線可作為更短線的走勢參考，但守住２５０天線才是

港股後市重拾升勢的一大指標。



＊市場風險高有利兗礦短線表現＊



兗礦（０１１７１）公布去年純利３０４億人民幣，升７９﹒４９％，每股純利６﹒１５人

民幣；宣布派發末期息每股３﹒０７人民幣兼特別息每股１﹒２３人民幣，合計每股４﹒３人民

幣；同時首次宣布派發紅股，每１０股送５股。

曾永堅指兗礦４﹒３１人民幣派息，加上十送五紅股吸引投資者，因近期市場風險較高，資

金普遍關注高息股等防守性強的資產，兗礦此時派高息兼送紅股有利支撐短線股價表現。但曾永

堅始終質疑煤炭未來於內地市場的需求，認為中國大方向以碳中和為原則，對煤炭股將來的盈利

能力有所保留。

走勢方面，曾永堅指兗礦由去年９月高位３６﹒５元至今已累積較大跌幅，有所反彈屬正常

，預期升至２７元以上將有大批蟹貨出籠，料阻力較大。（ｈｃ）

