  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 12:35

《午市前瞻》北水積極流入惟獨食難肥，兗礦長線派息能力難保證

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１９８１５，跌１００點或０﹒５１％，主
板成交７５２﹒９６億元。恒生中國企業指數報６７２６，跌６８點或１﹒０１％。恒生科技指
數報４１５１，跌７３點或１﹒７４％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１３４﹒１元，跌６﹒１元或４﹒３５％，成交８６﹒４７億元；騰
訊控股收報３７０﹒６元，跌６﹒２元或１﹒６５％，成交５３﹒９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８６﹒９元，升１﹒６元或１﹒８８％，成交３９﹒０８億元。國指三大成交股份依次為美團、
騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊曾永堅：恒指２５０天線較１０天線關鍵＊
　
　　繼瑞信後，德意志銀行亦出現爆煲風險，歐洲央行行長拉加德及德國總理朔爾茨先後開聲護
航，支撐市場信心，帶動上周五（２４日）美股收高。但港股今早再受科技股拖累，美團
（０３６９０）上季業績勝預期，但騰訊（００７００）上周五完成實物分派美團，引發美團強
勁沽壓，拖累大市上午一度跌超過４００點。
　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場正消化多項不明朗因素，德意志銀
行再度引發市場對銀行系統危機憂慮，但同時市場又憧憬歐美央行有望暫停加息甚至減息，前景
未明下，海外資金普遍持觀望態度，即使北水近期積極流入港股，始終獨力難支。
　　曾永堅指，近期科技股顯著受壓，港股欠缺上升動力，市場觀望恒指能否企穩２５０天線，
短線將維持上落格局。他提到，企穩１０天線可作為更短線的走勢參考，但守住２５０天線才是
港股後市重拾升勢的一大指標。
　
＊市場風險高有利兗礦短線表現＊
　
　　兗礦（０１１７１）公布去年純利３０４億人民幣，升７９﹒４９％，每股純利６﹒１５人
民幣；宣布派發末期息每股３﹒０７人民幣兼特別息每股１﹒２３人民幣，合計每股４﹒３人民
幣；同時首次宣布派發紅股，每１０股送５股。
　　曾永堅指兗礦４﹒３１人民幣派息，加上十送五紅股吸引投資者，因近期市場風險較高，資
金普遍關注高息股等防守性強的資產，兗礦此時派高息兼送紅股有利支撐短線股價表現。但曾永
堅始終質疑煤炭未來於內地市場的需求，認為中國大方向以碳中和為原則，對煤炭股將來的盈利
能力有所保留。
　　走勢方面，曾永堅指兗礦由去年９月高位３６﹒５元至今已累積較大跌幅，有所反彈屬正常
，預期升至２７元以上將有大批蟹貨出籠，料阻力較大。（ｈｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/03/2023
傳馬雲拒絕中國政府回國邀請，螞蟻集團今年內難望上市
人氣文章財經熱話27/03/2023
《午市前瞻》北水積極流入惟獨食難肥 兗礦長線派息能力難保證
人氣文章大行報告27/03/2023
【大行炒D乜】美團、招行、中石化、小米績後點部署？一表睇晒好清晰！
人氣文章香港要聞27/03/2023
13歲女中學生遭非禮 學校不停叫其返校 受害者:「你係咪想迫我自殺？」
人氣文章財經熱話27/03/2023
【業績部署】中石化績後見光死　對本周公布業績的兩桶油有何啟示？
人氣文章中國故事27/03/2023
據報拜登與習近平短期內不會通話
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金