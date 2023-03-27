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27/03/2023 14:01

《股語有云－古添力》藥明康德現金充裕，中線獲利目標１１４銀

　　《股語有云》藥明康德（０２３５９）主要從事藥物研發平台業務，包括研發及生產小分子
藥物、細胞療法及基因療法，以及提供醫療器械測試服務等。
　　藥明康德截至２０２２年１２月３１日止年度錄得純利８８﹒１４億人仔，同比增長
７２﹒９％。至於經調整非《國際財務報告準則》之溢利約９４億人仔，增８３﹒２％；毛利約
１４５億人仔，增７５﹒５％，毛利率３６﹒９％，升０﹒８個百分點。
　　期內，收入約３９３﹒５５億人仔，增７１﹒８％，來自於全球前２０大製藥企業收入
１８４﹒２１億人仔，同比增１﹒７４倍，來自於全球其他客戶收入２０９﹒３４億人仔，同比
增３０％。集團指，新增客戶超過１４００家，研發開支增７１﹒３％，至約１６﹒１４億人仔

　　於２０２２年１２月３１日，集團之銀行結餘及現金為７９﹒８４億人仔，借貸為
４１﹒５３億人仔，資產負債比率為２７﹒５％。
　
＊提早贖回３億美元債券彰顯實力＊
　
　　另外，藥明康德早前提前贖回３億美元於２０２４年到期之零息可轉換債券（６０１５）。
藥明康德指，提前贖回款金額為每份本金額１０萬美元的債券，債券持有者可獲總額約
１０﹒４５萬美元，贖回日期為４月４日。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒６億元淨流入藥明康德，過去
一個月有逾５﹒２７億元淨流入，過去三個月更有逾１２﹒５億元淨流入。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，藥明康德今日走勢現小陽燭，一度重上１００天線，可惜無功
而回，９ＲＳＩ回升至５９水平，添力建議投資者不妨於現價約８４﹒２０銀買入，首站上試月
初高位８９銀，中線以１月中高位１１４銀為最終獲利目標，跌穿近期低位７２﹒５５銀止蝕。
　《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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