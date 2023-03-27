《股語有云－古添力》藥明康德現金充裕，中線獲利目標１１４銀

《股語有云》藥明康德（０２３５９）主要從事藥物研發平台業務，包括研發及生產小分子

藥物、細胞療法及基因療法，以及提供醫療器械測試服務等。

藥明康德截至２０２２年１２月３１日止年度錄得純利８８﹒１４億人仔，同比增長

７２﹒９％。至於經調整非《國際財務報告準則》之溢利約９４億人仔，增８３﹒２％；毛利約

１４５億人仔，增７５﹒５％，毛利率３６﹒９％，升０﹒８個百分點。

期內，收入約３９３﹒５５億人仔，增７１﹒８％，來自於全球前２０大製藥企業收入

１８４﹒２１億人仔，同比增１﹒７４倍，來自於全球其他客戶收入２０９﹒３４億人仔，同比

增３０％。集團指，新增客戶超過１４００家，研發開支增７１﹒３％，至約１６﹒１４億人仔

。

於２０２２年１２月３１日，集團之銀行結餘及現金為７９﹒８４億人仔，借貸為

４１﹒５３億人仔，資產負債比率為２７﹒５％。



＊提早贖回３億美元債券彰顯實力＊



另外，藥明康德早前提前贖回３億美元於２０２４年到期之零息可轉換債券（６０１５）。

藥明康德指，提前贖回款金額為每份本金額１０萬美元的債券，債券持有者可獲總額約

１０﹒４５萬美元，贖回日期為４月４日。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒６億元淨流入藥明康德，過去

一個月有逾５﹒２７億元淨流入，過去三個月更有逾１２﹒５億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，藥明康德今日走勢現小陽燭，一度重上１００天線，可惜無功

而回，９ＲＳＩ回升至５９水平，添力建議投資者不妨於現價約８４﹒２０銀買入，首站上試月

初高位８９銀，中線以１月中高位１１４銀為最終獲利目標，跌穿近期低位７２﹒５５銀止蝕。

《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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