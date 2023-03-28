《地產人眼－盧展豪》抗通脹的妙法是振興經濟

《地產人眼》美國頻頻加息抑制高通脹，可是息口高企下，通脹仍如猛虎般噬食市民資產及

生活，最切身影響為每月供樓利息愈來愈高，除了銀紙貶值，平日生活上的柴米油鹽「樣樣加」

，近日港府亦公布多家專營巴士公司申請加價，九巴申請加幅更高達９﹒５％。當社會剛步出疫

情陰霾，高息、高通脹的生活令市民百上加斤，並形成惡性循環，即使政府願意提供生活補貼，

亦是「十個沙煲九個蓋」，恐怕會削弱其他更緊急範疇的開支。



可選擇下，大家固然希望物價平穩，讓生活過得更輕鬆。可是理想歸理想，當俄烏戰事持續

，全球在鬧「能源荒」下，各項能源價格高企，加上水費、原材料價格及員工薪金等經營成本上

升，令本地多個行業經營百上加斤，而巴士及鐵路等公共交通營辦商要維持服務，包括日常檢查

、維修及管理，便須提升票價去增加收入，否則不要說優化服務，更可能因欠缺資源而事故頻生

，影響市民安危之餘，亦令香港的聲譽受損，可謂得不償失。



有人會批評巴士及鐵路的脫班及延誤問題嚴重，加上曾出現過不少事故，既然表現欠佳，哪

有大幅加價之理？依筆者看，一場社會運動加上３年疫情封關，令零件運輸、維修及安檢工作等

均被延誤，而隨著時日過去，不少公共裝置的零件及配件亦隨之老化，導致不同事故。若要服務

復常，便要添加人手去強化系統維護，又或增加服務班次。在經營成本不斷上升下，試問怎可在

維持票價下得到正常或更佳的服務呢？



既然生活成本愈來愈高，而社會仍處於復常階段，那麼政府應否增加補貼呢？正所謂「羊毛

出自羊身上」，補貼金額亦來自政府的稅收及財政儲備，若然跟隨民意去樣樣補貼，確可安撫民

心，卻削弱了資源分配，包括更須關注的醫療及房屋範疇，凡事有緩急輕重，港府在福利政策上

須三思而行，避免資源錯用。



抗通脹的妙法是振興經濟，儘早讓百業復常，當社會的經濟活動愈趨頻繁，例如最近愈來愈

多國際展覽會在港舉辦，本地經濟將逐步復甦，在供求定律下，社會興旺時，員工薪金亦自然上

調，追趕通脹差距，讓大家過更好生活。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

